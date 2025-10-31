重建特別條例三讀通過 徐榛蔚：讓光復災區重生

（中央社記者張祈花蓮縣31日電）立法院今天三讀通過「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」。花蓮縣長徐榛蔚表示，感謝朝野立委，讓災區重生、獲得保障；縣府會彙整災民意見，協助中央訂定周全的施行辦法。

徐榛蔚今天接受媒體聯訪表示，專法立法精神是讓災區盡快重建，唯有「專法專款專用」，才能確保光復、鳳林及萬榮等災區能有計畫、有組織、有長遠的規劃，讓災民重建家園。

徐榛蔚提到，接獲災民反映，店家生產機具、汽機車報廢車仍在貸款等，需要中央納入專法補助。對於災民關心的中繼屋進度，她呼籲國土署盡快針對非重災區申請資格。

她指出，房屋主結構受損的重建補助方案也須訂定，會將0403強震民間房屋、公共建築及集合住宅補助標準，或動產、不動產補貼方案提供給中央參考，讓專法子項目的各項訂定能更周全。

另外，徐榛蔚也提到，災區區域排水、灌溉水圳、家戶的警報系統等，都希望包含在特別條例中，未來重建工作很多，需要受災戶、中央、地方與鄉鎮公所一起努力。

花蓮縣府在光復設有復原重建中心，未來會在各村辦理座談會，彙整地方或災民意見，提供給中央各部會訂定作業辦法。

立法院今天三讀通過花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例，經費上限新台幣300億元，分期編列特別預算，用於農業復原、電力系統、水利設施、道路及交通等項目。（編輯：黃世雅）1141031