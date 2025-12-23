重建特別條例通過 政院首度下鄉說明會花蓮光復登場

行政院今天下鄉花蓮光復舉辦「馬太鞍溪堰塞湖災後復原說明會」，說明中央規畫的重建方向與進度，也與災民面對面溝通、聆聽需求，允諾後續會再研議改善。（羅亦晽攝）

行政院今天下鄉花蓮光復舉辦「馬太鞍溪堰塞湖災後復原說明會」，說明中央規畫的重建方向與進度，也與災民面對面溝通、聆聽需求，允諾後續會再研議改善。（羅亦晽攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決重創光復鄉，行政院災後除在光復車站旁成立「重建工作站」，今天依立法院審查「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例預算」總決議，首度下鄉舉辦說明會，說明中央規畫的重建方向與進度，也實際面對面聆聽地方的聲音與需求，允諾會在推動重建工作時研議改善。

行政院今天下午2時在光復國小演藝堂舉辦「馬太鞍溪堰塞湖災後復原說明會」，由公共工程委員會主委陳金德主持，由於受災地區多加上災民問題廣泛，包含補助措施、堰塞湖後續處理方式、河道疏濬與堤防興建、中繼屋、農地復耕、土地徵收等，且各部會也逐一回答，會議原本表定下午5時結束，一直到5時30分才散會。

陳金德說明中繼屋時指出，經災後詢問民眾需求，共準備41戶，其中台糖宿舍11戶、光復糖廠後方土地搭建30戶，準備量大於需求量，工程正在驗收，預計1月可入住，居住期限為1年加1年；國土署後續也會針對民眾對屋內設施的建議研擬改善。

至於堰塞湖未來處理方式，林業及自然保育署表示，目前蓄水量約28.3萬立方公尺，為溢流前的0.32％，林保署已規畫開設施工便道，正展開溪底墊高段整理與線型勘測等工作，預計明年6月完成路線開設。

水利署說明河道疏濬指出，從923洪災至鳳凰颱風後，馬太鞍溪疏濬量已達500多萬立方公尺，比預估的300萬立方公尺增加許多，目標明年汛期前完成1萬立方公尺的疏濬量；水利署規畫和林保署合作在上游做攔沙壩，穩定流往下游的土砂量外，也會在人口密集處加強護岸保護工作。

陳金德表示，今天行政院依立法院審查特別預算總決議，3周內到地方辦說明會，聽取在地對於重建方向的想法。中央之前已陸續下鄉辦過說明會跟座談會，因此今天民眾的意見較為收斂，不過災後復原重建工作漫長，相關部會透過再次聽取意見，讓後續計畫推動更順利。

他強調，行政院已在光復車站旁設置「重建工作站」，各部會之後也會正式進駐，若災民未來對於重建仍有意見或其他想法，都可以前往反映、詢問及了解，中央也會在必要時再次舉辦說明會，讓居民了解重建的進度外，也透過面對面說明與回應鄉親的疑問，讓災後復原工作更臻完善，貼近地方期待。

議長張峻表示，重建條例預算共300億，其中有270億被匡列投入重大公共工程，剩下的30億希望中央單位能研議拿來擴大災民財損補助；陳金德也允諾不論是後續土地徵收價格或是災損補助等，各部會都會再研擬出對災民最有利的方案。

