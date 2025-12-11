重建非必要？三重、新莊4老屋魔幻變身 裝電梯、拉皮政府都有補助

記者陳韋帆／新北報導

中央、地方近期力推老屋修繕，拉皮、增設電梯等皆有補助。（圖／翻攝自免費圖庫pexel）

老屋重建非必要？近期中央、地方力推老屋修繕補助，包括耐震補強最高1,500萬元、增設電梯每案最高340萬元等。新北城鄉局指出，近期已有三重、新莊4社區獲得經費補助，解決外牆雜亂、結構安全及高齡長者居住不便問題，並實現在地安養目標。

根據新北城鄉局資料，獲得老屋修繕補助案例，截至114年12月累計受理629案，成功核定共545案、共約3萬5,000戶；今年11月，三重、新莊亦有4社區獲得經費補助，包括外牆修繕、增設電梯等補助。

廣告 廣告

新北三重老屋申請修繕補助案例，現況外觀老舊不勘。（圖／新北城鄉局提供）

新北三重老屋修繕補助案例，重建後將獲得嶄新外觀模擬圖。（圖／新北城鄉局提供）

老屋結構若沒問題 拉皮、裝電梯將重獲新生

三重林先生為讓老宅以嶄新形式傳承，積極整合鄰居申請立面修繕，不僅透過外牆鋁板美化，更規劃收納凌亂的電信與冷氣管線，打造全新城市景觀；同樣位於三重的周先生，則考量長輩習慣現有環境，成功申請增設電梯補助，讓長者下樓買菜、與鄰居交流不再是困擾，真正實現樂齡無礙生活。

新北市城鄉局表示，除了拆除重建，若屬結構安全無虞老舊建築物，更可透過整建維護保留上一代留下的起家厝回憶，11月核定補助修繕的4處社區皆為充滿回憶的舊宅，透過市府補助重獲新生。

老屋修繕補助申請門檻低 所有權人過半即可申請

都市更新處處長康佑寧補充，為減輕市民負擔，加速老屋改善腳步，市府因應實務課題，已於民國114年9月發布實施「新北市政府辦理老舊建築物環境機能整建維護補助要點」，大幅優化法令，包括降低申請同意比率至50%、提高補助比率至85%、簡化行政程序，並新增弱層補強補助項目。

他說，只要社區符合條件，皆可向市府提出申請，最高可獲補助1,500萬元。市府將持續努力，讓老屋改善更便利，共同提升新北市的居住品質與城市風貌。

更多三立新聞網報導

非官即貴！50年老屋1坪飆128萬 專家揭台北官道之密：未來單價破200萬

重建非都市更新萬靈丹！降低建商依賴 內政部推「老宅延壽」納修法

獨家／新青安剩半年多！房仲狂催快申辦 專家揭真相：根本不用急著買

獨家／包租公們大恐慌！新北隔套末日降臨？市府給正解：強拆還收代拆費

