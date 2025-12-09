重建非都市更新萬靈丹！降低建商依賴 內政部推「老宅延壽」納修法

記者陳韋帆／台北報導

內政部近日針對老屋重建與都更議題，強調不能只依賴建商，重建非都市更新萬靈丹，面對台灣超高齡社會，除鼓勵危老重建，未來修法將納入「老宅延壽與機能復興計畫」，提供務實選項，兼顧高齡需求、居住安全與減碳效益。

內政部說明，危老條例自106年5月公布施行至今已達一定成效，但老舊住宅仍多，持續以鼓勵措施獎勵重建的同時，未來修法方向將推動「老宅延壽」納入法規體系，延長建物使用年限，並強化居住安全及提升建築機能與永續。

內政部指出，真正的更新戰略須同時處理「願不願意、能不能與安全不安全」三個層面。針對已邁入超高齡社會與大量老屋挑戰，如果老舊建築物無迫切重建需求，透過適度改善即可符合生活機能，有助於減少拆除與新建的碳排與廢棄物。

「老宅延壽與機能復興計畫」並非要替代危老或都更，而是提供一條更務實的選項，協助無法整合或高齡住戶多的社區，先透過管線更新、立面改善、防水補強及增設無障礙設施等高齡友善措施，讓高齡者樂於在地安養，也為未來重建預做準備。

內政部指出，面對人口結構變化，中央持續推動多元社會住宅政策，包括直接興辦社宅、增加社會住宅包租代管戶數，並配合老宅延壽，將舊市區整修後的老屋納入包租代管。內政部表示，老宅延壽與都更、危老是互補，而非競爭。

最後，內政部強調，容積獎勵是工具，但不是唯一解方。未來政府將持續統整興建社宅、推動包租代管、落實老宅延壽與綠建築標準，並促進都市更新與土地資源合理利用，建構全面、彈性、多元的住宅政策體系。

老宅延壽申請資格。（圖／內政部提供）

老宅延壽補助金額。（圖／內政部提供）

