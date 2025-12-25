重建95天！全聯花蓮光復門市12／26復業 祭買1送1、蔬菜1元開搶

生活中心／賴俊佑報導

全聯花蓮光復中山門市經歷95天重建，恢復營業。(圖／全聯提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，全聯花蓮光復中山門市歷經95天停業整建，將於12月26日上午7點30分正式恢復營業，並推出多項開幕限定優惠，包括1元蔬菜開搶、指定商品買1送1、滿額送禮等等；另外，美廉社推出「超暖火鍋趴」，湯底、火鍋料消費滿299元送30元折價券。

受花蓮洪災影響 全聯光復中山門市停業整建95天

全聯表示，光復中山門市此次復業不僅完成門市全面整修，也同步增設擋水牆等防護設施，強化整體結構安全，提升防災韌性，盼能在第一線守護員工與顧客的購物安全，陪伴社區安心重返日常。

光復中山門市為感謝鄉親朋友長期的支持，12月26日開幕當天，使用全支付全店消費滿1,000元，送100元全聯禮券，全店消費滿599元，可享「廚房紙巾/洗碗精/液體皂」好禮3選1，保養、美妝及功能型保健食品單筆每滿599元，即送100元全聯禮券。

全聯光復中山門市回歸！祭出買1送1、蔬菜1元開搶

開幕當天還有「限時排隊價優惠」，上午11點「金針菇」1元（限排隊前100名），下午2點消費即免費贈送「生活良好沖繩黑糖可可夾心餅乾」（限排隊前60名）下午4點「舒適 創4紀鈦刮鬍刀-1刀架1刀頭」特價10元（限排隊前60名）。

不想排隊的消費者，開幕當天門市也同步推出多項生鮮與民生用品限時特賣，包括「金針菇（約200g）」每包8元；「有機霜降黑蠔菇（約150g）」每包41元、買1送1；產銷履歷「VDS活力胡蘿蔔（約650g）」每包55元、買1送1；以及「We Sweet爆漿蛋糕（6入/192g）」每盒99元、買1送1，除生鮮商品外，米、調味料、洗碗精、洗衣精、牙膏等指定品項也祭出買1送1優惠。

美廉社「超暖火鍋趴」滿299元送30元滿額折價券。（圖／美廉社提供）

美廉社火鍋趴！湯底、火鍋料消費滿額送折價券。

寒流來襲冷颼颼！美廉社即日起至2026年1月6日推出「超暖火鍋趴」，冷凍火鍋湯底（限冷凍）/餃類/丸類全系列，消費滿299元送30元滿額折價券。

絕佳湯底配上澎派火鍋料，「阿中丸子海陸暖鍋組合包」159元、「金利華魚包蛋」109元、「金利華手作福袋」139元、「暖意入鍋火鍋菜盤」每盒只要85元！「日本ASEED ASTER女王香檳無酒精氣泡飲（蘇維儂葡萄／夏多內白葡萄）」（350ml）買1送1！

