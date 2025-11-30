重心不穩！成功漁港吊消波塊 吊車翻覆墜海1死1傷

吊車傾倒後瞬間閃燃。（圖／東森新聞）





台東縣成功漁港今（30）日中午11點多，一輛吊車在成功漁港旁作業，車體卻失去平衡，當場翻覆，現場2名工人受困，其中駕駛當場身亡，另1人救出後緊急送醫。只是救援過程中，吊車一度起火燃燒，還傳出爆炸聲響，詳細事故原因有待調查。

大型吊車在漁港邊把消波塊給吊起，準備放到堤防外，卻突然失去平衡，慢慢向一旁側翻，吊臂還墜落到海裡。吊車傾倒後瞬間閃燃，炸出陣陣火光，還不只一次，濃煙直竄天際，甚至還有爆炸聲，有夠嚇人。

廣告 廣告

消防人員趕緊撲滅火勢，只是裡頭有2名工人受困，腿部被機台重壓，受困在車體與堤防中間。救難人員立即用器材拆卸車體零件，將人救出送醫。救難人員：「小心喔，來，幫我注意一下喔。」

事發就在台東成功漁港，今日中午11點半左右，這輛吊車在碼頭進行工程補強作業，要將消坡塊放到堤防外，結果突然翻覆，導致駕駛和1名工人受困，遭救出時駕駛明顯死亡，45歲工人則是髖骨挫傷，左腿受傷意識清醒。

救護人員陳柏君：「總共有2名患者，1名患者明顯死亡，1名患者左腳夾困，我們使用工具和油壓破壞器材將患者救出，我們於救護車上給予頸圈，長背板骨盆固定帶，以及兩條IP（異物防護）。」

農業處農業工程科長陳文泰：「後續這工程，我們會依照規定通報勞檢署，去檢查工地的一些安全設施，如果妥善無虞之後，再看看他們勞檢署規定的復工的時間。」

根據了解，這項工程在收尾階段，原本預計12月底就會完工，現在卻鬧出人命，吊車翻覆原因以及該向誰究責，有待相關單位後續調查。

更多東森新聞報導

快訊／台東吊車翻覆起火 2受困1人無生命跡象

快訊／高雄死亡事故 堆高機工人墜4樓高身亡

粗心母下樓拿信！ 2名孩反鎖家中 警消搭吊車救人

