重心不穩？13噸怪手從車上甩出 佔車道釀超長回堵
花蓮大橋今（23日）上午近11時發生拖板車載運怪手翻覆意外，13噸的怪手翻落在路面，造成嚴重車流回堵，幸好無人傷亡。
今日11時左右，一輛拖板車在花蓮大橋附近右轉時，疑似因離心力作用，車上約13噸重的怪手失衡翻落路面，卡在車道造成車流回堵。事故現場占用車道，警方與吊車人員到場後協助管制交通。
怪手於中午12時20分順利吊回拖板車上，現場完成排除，所幸事故未造成人員受傷。根據初步了解，林姓駕駛持有合格駕照，酒測值為0，並無酒駕情形，事故詳細原因仍待調查，將調閱行車紀錄器及相關影像。
