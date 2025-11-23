重心不穩？13噸怪手從車上甩出 佔車道釀超長回堵

怪手掉落，被吊車移回車上。（圖／東森新聞）





花蓮大橋今（23日）上午近11時發生拖板車載運怪手翻覆意外，13噸的怪手翻落在路面，造成嚴重車流回堵，幸好無人傷亡。

今日11時左右，一輛拖板車在花蓮大橋附近右轉時，疑似因離心力作用，車上約13噸重的怪手失衡翻落路面，卡在車道造成車流回堵。事故現場占用車道，警方與吊車人員到場後協助管制交通。

怪手於中午12時20分順利吊回拖板車上，現場完成排除，所幸事故未造成人員受傷。根據初步了解，林姓駕駛持有合格駕照，酒測值為0，並無酒駕情形，事故詳細原因仍待調查，將調閱行車紀錄器及相關影像。

更多東森新聞報導

東部首當其衝！康芮颱風襲台 花蓮大橋水位漲急封閉

海葵/花蓮溪水暴漲！花蓮大橋、箭瑛大橋封鎖管制通行

花蓮大橋一度封閉 重啟「單側雙向通行」

