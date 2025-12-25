重感冒演雙囍 楊貴媚強忍咳嗽獻唱

演員楊貴媚在電影「雙囍」拍攝時遇上嚴重感冒，強忍咳嗽拍完唱歌戲。（水花電影提供／中央社）

本報綜合報導

電影「雙囍」明年大年初一上映，25日釋出預告，片中劉冠廷與香港影后余香凝飾新人，其中楊貴媚演出男方母親，片中還得登台唱歌祝福新人，她坦言當時重感冒，得強忍咳嗽，唱歌戲真的很挑戰。

電影「雙囍」由「孤味」億萬票房導演許承傑編導，金馬常客劉冠廷與香港影后余香凝飾演的新人甜蜜領軍，找來楊貴媚、田啟文、庹宗華、9m88、蔡凡熙齊聚飆戲。

片中劉冠廷不光面臨離婚父母庹宗華、楊貴媚的親友夾殺，更有對於時程與安排相當迷信的岳父田啟文為這天的亂局增添壓力，一連串的多方威脅與挑戰，承受巨大壓力的劉冠廷在婚禮上崩潰地說出：「今天本來應該是我跟黛玲（余香凝 飾）最開心的日子，但是卻沒有一場婚禮是屬於我們的。」兩位新人在預告中袒露的真心話，讓許多觀眾表示共感。

廣告 廣告

楊貴媚片中飾演事業有成，但控制欲極強的男方母親，楊貴媚表示，「角色看似強勢又逼人，但其實她再婚後拋下稚子去追求自己的理想人生，心中還是有許多遺憾，所以才會透過舉辦兒子婚禮來圓滿自己的遺憾。」

說起拍攝挑戰，楊貴媚坦言，這次演出中最難的就是歌唱戲，不只要唱好，還要在角色的狀態內，拍攝當時還遇上嚴重感冒，「最大的對手是『咳嗽』，我從接戲後就不斷地咳嗽、感冒，在開拍前幾天我都還在想要怎麼辦才好，我喉嚨這樣該怎麼唱？還好劇組的大家很貼心，準備了各種保養喉嚨跟止咳的感冒藥給我，拍攝當天喉嚨有給力，有撐過去那場戲。」