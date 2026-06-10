重慶男假借領養虐殺！「拔牙斷尾、陽台丟狗」惡劣行為全曝光 送養人崩潰險輕生

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重慶男假借領養虐殺狗貓，「拔牙斷尾、陽台丟狗」惡劣行徑全曝光。（示意圖，取自pixabay免費圖庫）

重慶一位綽號「山姆打包哥」的男子，遭爆長期以領養名義騙取貓狗後，殘忍虐殺，有隻被救的小狗，甚至被檢查出牙齒被鋸平、尾巴被剪斷、全身多處骨折，傷勢極其嚴重，一名送養人甚至因為過於自責一度有輕生的念頭。

男子殘忍虐狗 送養人崩潰！

綜合中媒報導，該名被稱為「山姆打包哥」的李姓男子被指控長期虐殺狗貓，有鄰居發現他2個月前在家中虐狗，當時警方到場時，李姓男子還不承認，最後警方也因為沒有直接證據而不了了之。

2026年6月初，一名女性送養人將一隻小狗無償送養給李男，但後續發現小狗遭虐待致死，屍體被從高層陽台拋下，該名女子情緒崩潰，在悲痛之下，一度產生輕生念頭。

民眾憤怒對質竟發現「奄奄一息的小狗」

事件爆發後，有許多熱心的網友、志工及受害動物主人前往李男居住小區對質，在樓道內意外發現了一隻奄奄一息的小狗，經送醫檢查後，小狗的牙齒被鋸平、尾巴被剪斷、全身多處骨折，傷勢非常嚴重。網友也發現，李男與其妻子長期偽裝成愛心人士，在重慶寵物領養群、救助平台騙取貓狗，受害動物包含幼犬、奶貓等，虐待手段極端殘忍。

李男行為惹眾怒卻無法懲罰？

針對該起事件，中國重慶市公安局江北分局表示，該事件正在調查，具體以對外發布的信息為準。不過據了解，李男的行為雖然過份，但現行中國法律並沒有專門的動物保護法，因此只能從治安管理、鄰裡糾紛等方式著手。

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