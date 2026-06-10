重慶男子虐狗犯眾怒 罕見引發民眾聚集抗議
（中央社台北10日電）中國近年頻傳虐待動物事件，重慶李姓男子日前被發現領養貓狗後施虐，所領養的小狗牙齒被鋸平、尾巴被剪斷、全身多處骨折，殘忍行為引發動物保護義工及民眾連續多日到其住所外抗議。
光明網、界面新聞等陸媒近日陸續披露這起虐狗事件。據報導，當地派出所8日晚間以涉嫌高空擲物、損壞公共財物為由對李姓男子採取強制措施，但無法平息眾怒，更多人持續加入抗議集會，警方9日下午帶走部分抗議民眾，入夜後仍有許多人在外圍逗留。
報導說，李姓男子疑似多次透過社群媒體無償領養貓狗後施虐，有義工近日在李男居住的社區樓梯發現一隻幼犬四肢骨折、牙齒斷裂、尾巴被剪斷，而且頭部浮腫。
多名義工和民眾聽到消息後趕赴李男住宅樓下聚集，並舉起反對虐待動物的海報；海報被警方沒收後，抗議人士繼續通宵留在現場。
9日上午，越來越多民眾前往聲援，人數據報逾百人，當局禁止外人進入社區，9日下午開始將部分抗議人士帶走，但9日晚間仍有大批民眾聚集在社區大門外；有民眾指控警方抓人使用暴力，相關影片在網上流傳後遭到審查。
另據香港明報今天報導，中國大陸尚未針對虐待動物行為制定法令，目前只能以「擾亂公共秩序」、「故意毀壞財物」等名義追究大量虐待動物的案例，刑罰較輕。
報導提到，中國農業農村部曾於2020年表示，虐待動物只是極少數現象，不必要針對這種很少的、違背道德的行為專門制定一部法律，基本上可透過完善現有法律來解決。
不過，中國社會仍長年呼籲修法，但至今未見眉目。福建三明市今年3月曾公布「三明市城市伴侶動物保護與管理辦法（草案徵求意見稿）」，外界原本期待三明市可望成為中國首個為寵物訂立地方性法規的城市，但草案在徵求意見期尚未屆滿前就悄悄下線，三明市官方至今未說明原因。
報導表示，中國近年頻傳虐待動物事件，一些案例曾在中國網上掀起巨大聲浪，而這次重慶男子虐狗引發民眾集會的情況較為罕見。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1150610
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