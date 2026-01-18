重慶美心集團為漲薪20元致歉 網友卻肯定「37年初心」

近日，重慶美心集團一份關於2026年度調薪的致歉信受到關注。信中稱，今年公司決定為基層員工漲20元月薪，並對漲幅較低表達歉意，「非常抱歉，對不起大家」。重慶美心集團人力資源部負責人廖坤稱連續37年加薪，今年只加20元，是因為去年經營壓力確實大，但37年以來，為基層員工年年漲薪的底線一直沒破。對此，多數網友表示，「20元不是重點，37年初心不改難能可貴」。

綜合封面新聞、瀟湘晨報報導，此前，重慶美心發布致全員信：公司感到非常抱歉，對不起大家，2026年月薪人員工資調增標準為20元/月人，這微薄的數字，是公司在困境中的最大心意，請見諒。

致歉信還寫道：「公司製造業應收帳款居高不下，非製造業經營不達預期。這微薄的數字，是公司在困境中的最大心意。」

但事實上，這已是該公司連續第37年為員工漲薪。「1989年公司成立時，就立下規矩，每年年初都要調一次薪。」員工楊先生表示，往年常規漲幅在150～200元之間，但近幾年受房地產行業波動、海外經濟環境等多重因素影響，公司經營面臨較大壓力。

楊先生表示，2023年公司曾因只漲50元月薪，也發過致歉信。2025年公司經營壓力大，在反覆討論後，仍決定延續傳統，「哪怕只加20元，也是向員工傳遞信心。」

官方網站顯示，重慶美心集團創建於1989年，是一家擁有逾萬名員工的大型民營企業。公司以門業研發製造為主導，業務版圖覆蓋新型環保建材、汽車門配套、地產物業、商業旅遊等多個領域。

其產品遠銷全球各地，工程項目遍及中國、美國、英國、法國、波蘭及南亞、東南亞等40多個國家和地區，出口銷售額超1.8億美元，年銷售總額突破40億人民幣。

對於此次微幅漲薪，美心集團工作人員表示，調薪主要針對的是公司基層員工。工作人員坦言，公司曾擔心「漲太少反而讓員工覺得沒面子」，但最後綜合考量，坦誠溝通、尊重員工的知情權更為重要。

