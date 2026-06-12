重慶虐狗風波：上百人集會抗議被清場，中國立法反虐待動物有多難？
重慶一名男子被揭長期「領養」貓狗後施虐，手法殘忍，事件引發民衆憤怒。
自6月7日起，動物保護義工及民眾連日到該男子居所通宵集會抗議，要求其交出貓狗，並呼籲制定禁止虐待動物法。
曾前往聲援的當地市民向BBC中文表示，群眾温和氣氛有序，不少人共享物資。但當地警方於6月9日下午開始突然清場，並使用武力帶走集會人士，觸發警民衝突。
10日，重慶公安發通報，表示涉案男子已被行政拘留。11日，當局在小區周邊行人道增設圍板。有受訪者悲觀認為，事件已經「不了了之」。
在中國，針對貓狗的虐殺、投毒等案件時有發生，但這次虐狗事件為何引發巨大的抗議風波？目前中國仍然沒有反對動物虐待相關的法律，立法禁止虐待動物到底有多難？
手法殘忍觸發眾怒
據當地媒體報導，涉事男子姓李，39歲，懷疑長期以「領養」為名，在重慶當地領養群及義工手中騙取貓狗後虐殺。
有市民稱，今年3月曾向李某送養小狗。當時李某在對談間表現自己擁有「特別充足」的養寵物知識，又稱自己看了很多學習影片。但當後續問及小狗狀況，李某卻聲稱被狗咬傷，「狗被扔了」。
該市民表示從鄰居得知，小狗被李某當眾反覆摔打、毆打後死亡。該市民曾經報案，但因為立案困難、警方未積極介入處理而無法推進事件。
但李某領養虐待的行為一直持續。
6月4日，貓義工王女士將一隻白色幼犬送養給李某。二人在王女士的倉庫交收，該處仍有另一小狗及一隻狗媽媽。當李某帶走幼犬後，王女士折返倉庫後發現狗媽媽被打殺，其翻查當時閉路電視影片，發現李某曾返回倉庫，懷疑李某是施虐者。
王女士報案，但警方同樣缺乏相關法律依據難以處理。王女士將影片發表至網絡求助，希望能從李某手中帶回小白狗。
事件引發動物義工關注。6月5日，不少人前往重慶大石壩派出所報警，但有義工指警方態度消極，僅將案件定性為「民事糾紛」，要求雙方自行協商。
6月6日凌晨，李某再被鄰區拍到在住所陽台虐狗。動物義工趕往其小區住所要求對質，其後在樓梯發現一隻幼犬「冬冬」。經獸醫檢查後，「冬冬」牙齒被活活鋸平、頭部浮腫、尾巴被剪斷且全身多處骨折，傷勢極其嚴重。
事件迅速點燃民眾憤怒情緒。
數百人聚集抗議，「想要小狗回來」
自6月7日起，民眾連日在李某住所所屬的社區聚集抗議。有人舉起反對虐待動物的海報，要求警方對李某執法。有人通宵留守，數量陸續增多，達到百人以上。
小錢（化名）在8日晚上到達現場。她向BBC中文表示，在場抗議的人訴求很簡單，「是想要那個小狗回來」。她表示，自己也有養狗，李某虐待動物的消息在遛狗群中被廣泛討論，看到民眾陸續聚集，自己也想去看看情況、支持一下。
此外，小錢說大家還抱着一個「小小的希望」：「萬一我們鬧這麼大動靜，萬一能夠立法（反虐待法）呢？」
據小錢觀察，現場群眾態度均温和、氣氛有序，「大家都是很分散的，在那裡站著聊天」。
8日晚上，大石壩派出所所長曾向群眾回應，警方高度重視此事，以涉嫌高空擲物、故意損壞公共財物為由立案調查。該所長稱，這是「在現有法律框架下根據目前掌握線索能作出的最有力處置」。至於其他動物下落仍需要時間調查。
但有關回應並未能平息民憤，集會規模持續擴大。6月9日早上，大量警車與警力在場戒備。至下午4時許，警方開始清場，有人被帶走，現場氣氛緊張。
但小錢在9日沒有去現場，並未見到警方清場的場面。
小錢說，在微信「遛狗群」裡，不少在場的市民發來影片。
從小錢提供的影片可見，約下午4點，曾有領導在住所大門前向民眾喊話，其表示兩江新區有關部門重申國家法律對秩序有明確規定，指如果有關行為影響公眾秩序，相關機關會執行國家賦予的權力，「希望大家不要走到這一步」。然後該領導大聲向在場的工作人員表示，「開始對滯留在小區內的群眾開展疏導工作」。
其後小錢再收到影片，顯示警方開始清場。影片中，有群眾躺在地上不願離開，周邊身着「特警」制服的警察把此人包圍、拉扯其衣服，最後四人把該市民抬走；在場的群眾就大喊「警察打人」。
而在小區的另一邊，也有群眾一起大聲唱起國歌，超過20名警察在現場戒備。
BBC中文無法核查該影片的真僞。
在小錢看來，警方的武力激起了民眾的暴怒情緒，「民眾就感覺你不是想來解決問題，你只是想把它壓下來」。群眾的訴求也由釋放小狗，慢慢轉到反對警方「使用暴力」。
當晚，小錢再次到了現場。在場民眾不滿警方「暴力執法」，有人情緒激動地包圍警察，要求有一個說法，也有不少人大喊：「放人、放人」。
據網絡流傳的圖片和網友分享，現場有男生翻閱《刑法》，而圍觀的人給他打開手機電筒照明。
6月9日晚間，大石壩街道辦發布通告，指公安機關已經對李某立案調查，將根據調查結果依法處理。通告又指李某家裏的三隻小狗已經被送往動物醫院和收容所救治。
但不少民眾仍然在等警方說法，持續聚集，有人把自己的狗帶上。
10日，重慶市公安局兩江新區分局發出警情通報，稱李男「謊稱收養犬隻後，實施傷害行為，致犬隻傷亡」，現根據治安管理處罰法行政拘留李某。
子竹（化名）則於11日凌晨，第一次到了李某住所附近的小區「打轉」，由於距離甚遠，她無法看到或聽到警方和小區群眾的互動或對話。但她形容，自己身在小區附近仍有20個左右民眾留守，而城管已有百多人。
據網絡消息，警方在天亮前完成清場。在清晨6點左右，子竹看到施工隊的成員在小區周邊行人道上增設圍板，上面貼有施公告示，指「收到居民反映有「不明異味」，擬對該區開展「安全隱患排查工作」。子竹說，圍板之間只留下細小通道，「有城管守着」。
現場參與者：「不想讓自己變得很麻木」
事件初發時，民眾主要在如小紅書、微博等社交平台分享現場資訊。但有網友表示，當警方開始清場，關鍵詞已經發不出去，帖子不斷被刪除。不少人轉到Threads上分享實時情況。
而在線下，人們帶着物資前往現場，也有人特別從其他城市前往聲援。民眾在小區外設立了桌子，上面放着紙巾、口罩和水供人使用。也有店家自發免費派發盒飯、分發奶茶、美式咖啡、小蛋糕，還有果盤。
小錢說，「重慶的夏天蚊子特別多」。她記得，還有一位女生拿着花露水給每個在場的人噴。
相關畫面在Threads平台廣泛流傳，有人感慨：「應該是中國近十年都很少有的抗爭場面」。也有不少人把抗議與「六四」事件和「白紙運動」連結。
但小錢並不想這樣對比。
「我們初衷其實只是想救那個狗而已，就它（這件事）還沒那麼的宏大......它不是一個全國性的一個運動」。而在她看來，如果事情這樣比喻或擴大，「我覺得到時候肯定會有更多的人會受傷。」小錢說，她不願意看到這樣的情況。
11日早上，警方清場大致完成，官方在現場圍起圍板。小錢說，她在社交平台看到仍有女生單獨坐在圍板下堅持。她忍不住哽咽，「我覺得大家都是普通人。」
小錢說，她一早料到事情不會得到滿意的解決，「還是可能會暴力執法、抓人啊。」
「但是你如果不做點什麼，就這樣讓這件事情消失，你又會心有不甘嘛。」小錢說，她「不想讓自己變得很麻木」。
李某的事情在她看來，目前已經「不了了之」。小錢說，官方的態度也更堅定了自己的想法，「就是不會在這個地方再有後代」。「因為如果連這種弱小的動物你都保護不了的話，然後世世代代，其實同樣的事情還會發生很多很多次。」
子竹也說，一開始就知道李某不會有「實質性的處罰」， 「在當局層面能像現在發一個藍底通告已經是不錯的結果了」。她對推動立法表示悲觀，「因為當局不會你提出訴求就去聽」。
但她認為事件也非沒有意義。在中國信息繭房嚴重的當下，大家的聚集被更多人知道事情的發展，也一同關心不公的執法，同一時間事件也體現民眾願意為大家付出、團結互助互愛的精神。
在中國，《反虐待動物法》立法有多難？
中國並非完全沒有保護動物的法律，但主要集中在野生動物、實驗動物及畜禽類動物，如 《野生動物保護法》、《畜牧法》、《實驗動物管理條例》、《生豬屠宰管理條例》等。
至於針對虐待貓狗的行為，主要透過《刑法》、《民法典》或《治安管理處罰法》處理。
美國休斯頓大學市中心分校教授李堅強（Peter Li），多年來研究中國動物法律。他向BBC中文指出，由於警方執法「仍然有限而且不一致」，同時不少執法人員「至今仍未充分理解虐待動物與反社會行為之間的關聯」，故在實際上，虐待動物行為很少透過法律機制得到處理。
事實上，過往多名全國人大代表均曾呼籲制定一般性的動物保護法，但立法程序仍遲遲未展開。
李堅強指出在中國，立法障礙主要有兩個：一是中國領導層擔心立法或導致畜牧生產成本上升、食品價格提高等而「缺乏政治決心」，二是則來自動物相關產業的團體反對。
不過2020年，中國農業部已將狗歸為「伴侶動物」，不再視為畜禽；同時亦明確犬貓屬於「非食用動物」。李堅強認為，中國可以考慮先採取「特別法」的方式，先保護貓、狗及其他伴侶動物的法律地位，以避開動物產業團體的的強烈反對。
近年，中國多個城市曾出台養犬規定，嘗試規範虐待動物的行為。例如，《北京市動物防疫條例》列明動物飼養者不應遺棄、虐待飼養的動物；《青島市養犬管理條例》則規定禁止虐待、遺棄、屠宰犬隻。
根據2022年通過的《重慶市養犬管理條例》，當中也有列明養犬人「不得虐待犬隻」。
2023年，中南財經政法大學教授錢葉芳曾接受《三聯生活週刊》訪問。她說「地方立法，有肯定比沒有好」，但指出地方立法「只能進行罰款，最多行政拘留」，如果要追究刑事責任，「只有國家立法」。
不過在她看來，制定專門立法需要的時間長，目前最急切的是「執法到位」。
她強調，「執法者不作為、推卸責任，也間接讓公眾、虐待動物群體以為虐待動物不會受到懲罰，或者不會受到多嚴重的懲罰。」
去年，中國就第一宗寵物投毒案宣判。當時事件已引發大量網民要求建立《反虐待動物法》。是次重慶事件的規模和群眾呼聲之大，能否再一次向前推動力中國立法？
李堅強說，事件或成為決策者的「重要警鐘」，「讓他們意識到：伴侶動物與飼主之間的情感連結，是一種跨越文化與文明界限的普遍現象」。
他指出，現在正是中國啟動立法程序、制定明確禁止虐待動物的全面性法律「適當且必要的時機」。
其他人也在看
【Follow法人】外資本周已提款2862億元...今回補286億元 分析師：未積極轉多
台股今（12）日反彈逾千點，成功收復4萬4大關，三大法人連袂買超505.69億元，其中，外資終結連6賣，今轉為買超286.9億元，主要買超主動式ETF 00403A以及00981A，合計逾22萬張，另外還青睞航空雙雄華航（2610）和長榮航（2618）；賣超冠軍則為友達（2409）遭砍2.6萬張。分析師表示，若納入期貨空單部位觀察，目前外資操作仍偏向觀望，尚未出現積極轉多訊號。
蕭煌奇砸千萬玩股票 聽新聞當操盤手曾「3天蒸發一棟房」
金曲歌王蕭煌奇憑藉台語專輯《做一個惜情軟心的人》，在第37屆金曲獎強勢入圍「最佳台語男歌手獎」、「最佳台語專輯獎」、「年度專輯獎」以及「最佳作曲人獎」四項大獎，即將角逐生涯第五座台語歌王獎座。在金曲揭曉前夕，他更無預警拋出震撼彈，宣布將於今年9月再度登上台北小巨蛋，舉辦全新個人巡迴演唱會「BRAVO」，可謂雙喜臨門。而在音樂光環背後，蕭煌奇受訪時更罕見透露自己「隱藏版操盤手」的驚人身分，砸下8位數揮軍股市，甚至經歷過「3天蒸發一棟房」的驚心動魄體悟，引發外界高度關注。
大谷翔平比賽中突傷退外界關注！教頭羅伯斯賽後親吐「最新傷勢狀況」
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇今天面對海盜，大谷翔平今天打出雙安，但在7局上遭替換下場，道奇官方稍早證實大谷因為左膝發炎提前傷退，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）也做出最新回應。
亞股過熱了嗎？「韓股比台股便宜」霸菱李偉博示警SpaceX「世紀大抽血」
亞股過熱了嗎？霸菱亞太區策略投資總監李偉博（Robert Li）今（11）日來台受訪表示，他認為「台股估值高於韓國，現在是不太便宜了」，他同時也示警，全球首富馬斯克旗下航太公司SpaceX與OpenAI、Anthropic等三大科技公司將在美股上市掛牌，「將會超過美股2025年所有IPO的總和」會從市場抽取相當流動性，還有中東地緣政治懸而未決，造成市場上上下下，他提到霸菱已減碼股市，伺上市一段時間後再尋找投資機會。
吃豆腐？宏都拉斯官方帳冊驚見China Taiwan
[NOWNEWS今日新聞]宏都拉斯2023年3月與台灣結束超過80年邦誼，轉而與中國建交，當時宏國政府宣稱盼從北京取得更多經濟支持與貸款。不過，和台灣斷交2年多後，宏都拉斯不僅未明顯享受到中國承諾的經...
同期男星閃兵丟工作 鳳小岳代言接不完大賺八位數
問及是否因閃兵風波意外受惠，鳳小岳笑說：「這我沒有多想，希望大家覺得是我很努力（才有這些代言活動）。」也謙虛表示，對於曝光多非常榮幸，對於演藝圈起起伏伏，一定要保持平常心。鳳小岳表示，近期正在從事幕後，做編劇、開發電影，也在等待好劇本上門。他也很注重身體...
新竹氣爆奪2命！便當店「差4公斤免列管」 受災戶求償恐成難題
這起氣爆發生在今日凌晨3時許，消防局於4時5分趕抵現場搶救。初步調查顯示，事故疑似因瓦斯外洩引發爆炸，詳細原因仍有待進一步鑑定。爆炸當下威力驚人，不僅造成3層樓建築部分磚牆坍塌，衝擊波更波及周邊住宅及停放的汽機車。其中鄰近麵包店的一對老夫妻不幸喪命，另有2名傷...
索馬利蘭駐台代表處遷址！吳志中喊友誼萬歲
[NOWNEWS今日新聞]索馬利蘭共和國（RepublicofSomaliland）駐台灣代表處今（12）日舉行新址開館儀式，駐台大使拉加爾（MahmoudAdamJamaGalaal）致詞表示，台灣...
見兒媳把剩菜擺面前！婆婆下意識「1舉動」太反常 全網羨慕：滿滿的愛
綜合陸媒報導，這段畫面由兒媳親自拍攝並分享至社群平台，短時間內獲得超過18萬人按讚，引發大批網友留言討論。兒媳透露，婆婆個性大而化之，不太擅長表達情感，但在生活細節上總是十分貼心。她回憶，每次家中蒸蛋上桌時，婆婆總會把最嫩、最好吃的那塊留給自己，而這樣的照...
《鐵拳教育》紅到好萊塢！金武烈撞臉約翰希南「釣出本尊認證」互玩經典哏
讓影迷津津樂道的話題又添一樁。男主角金武烈因為精壯的體格與剛毅的輪廓，被全球網友戲稱為「韓國約翰希南」，沒想到這波討論，竟然釣出好萊塢巨星約翰希南（John Cena）本尊，在擁有超過2100萬粉絲的個人IG上，無預警曬出金武烈的劇照，引爆全網驚呼：「這到底是什麼夢幻聯動！」
富邦金股東會2》189億元投SpaceX上市！蔡明興：看好算力上月球 「馬斯克說的都會成真」
全球首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）創辦的美國太空探索科技公司（SpaceX）12日啟動史上最大規模IPO，估值上看1.8~2兆美元。富邦金（2881）董事長蔡明興今（12）日股東會被問到富邦人壽公告以189億元參與申購，他親口表示，看好SpaceX是「太空產業裡獨占的領導者」，尤其看好將「AI算力帶上月球」。
玉山盃》玉山盃20週年球員特輯 旅美好手鄭宗哲
記者黃樺君／專題報導 2026玉山盃全國青棒錦標賽6月11號點燃戰火，今年邁入指標性二十週年，
日本退稅新制11月上路！藥妝、精品怎麼退？10個最容易踩雷的問題一次看
日本一直是台灣旅客最愛的旅遊目的地之一，不少人到日本除了賞櫻、泡溫泉、美食巡禮之外，更少不了藥妝、電器、服飾與精品採購行程。不過從2026年11月起，日本免稅制度將迎來重大變革。過去大家熟悉的「結帳直接免稅」，未來將改為「先付款、離境後退稅」，消息一出也讓不少準備赴日旅遊的民眾開始擔心：是不是要提早4小時到機場？免稅品一定要隨身攜帶嗎？買一堆保養品和酒類又該怎麼辦？如果近期有計畫前往日本旅遊，建議先搞懂以下10個重點，避免出境當天手忙腳亂，甚至影響退稅流程。
新莊公寓頂樓變「空中垃圾山」！被罰4次繼續堆 屋主稱：研究核能
從曝光畫面可見，公寓頂樓鐵皮幾乎完全被雜物掩蓋，包括輪胎、塑膠椅、折疊桌、腳踏車、行李箱、電風扇以及廢棄家電等物品散落各處，部分物品甚至跨越女兒牆，延伸至鄰棟屋頂。密密麻麻的堆積景象讓不少網友直呼誇張，擔心颱風來襲時恐有高空墜物風險，也憂慮環境髒亂恐成為...
雲林、嘉義等12縣市豪、大雨特報 4地慎防大雷雨
中央氣象署今天下午發布豪、大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今日高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨，南投至台南地區、新竹以南、宜蘭及花蓮山區有局部大雨發生機率，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。
前員工出面緩頰！遭抓包離職還自稱「執行長特助」 劉伊心鬆口真相
現任老虎牙子董娘的劉伊心近來因為開出職缺引發熱議，有網友質疑月薪4萬5000元，不過工作內容需要包辦家教、司機、保母與影音製作等，對此，劉伊心出面道歉，強調薪資可以討論，其中，她的前特助也發聲幫忙緩頰，但有網友卻表示對方依舊對外宣稱是「執行長特助」，質疑她是否已經離職，對此，劉伊心也正面回應了。蔡佩伶報導
台中神岡工廠驚傳工安事故 男員工操作沖壓機「頭部遭夾重傷」送醫不治
據了解，該男員工疑似操作沖壓機時不慎，頭部遭機台重夾，現場大量出血，頭部並有約8公分撕裂傷，當場失去呼吸心跳。台中市消防局獲報後立即派遣人車趕赴現場，救護人員同步進行線上DA-CPR指導及操作AED，並緊急將傷者送往衛生福利部豐原醫院搶救，但男子仍於下午2時50分許宣...
月薪45K「上午看盤下午打遊戲」！ 他曝1夢幻職業 網嘆：比保全爽
月薪45K「上午看盤下午打遊戲」！ 他曝1夢幻職業 網嘆：比保全爽
台積電強勢進駐屏東！魏哲家親簽「金鏟」 加持動土
屏東科學園區半導體供應鏈專區今日盛大動土，台積電董事長魏哲家親簽金鏟子討彩頭，象徵與夥伴緊密合作。總統賴清德親臨現場，宣示打造大南方科技廊帶，讓屏東轉型為全球尖端科技核心。該園區預計創造5,400個就業機會及360億元年產值，除半導體外，未來更將引進太空產業與智慧機器人。透過一站式服務與人才培訓，屏東將成為全球供應鏈的明日之星，實現人才留鄉發展願景並強化臺灣產業韌性。
30歲美妝女神突宣布罹乳癌！生活超自律仍中鏢 她揭最大警訊
Cara Wu表示，過去一直以來都相當重視身體健康，不僅長期維持運動習慣，也鮮少接觸菸酒，生活作息規律，飲食則以天然原型食物為主。因此當醫師告知確診結果時，她腦中第一時間浮現的不是治療問題，而是不斷思考究竟是哪個環節出了狀況。面對外界關心，她透露醫師曾提醒，不必...