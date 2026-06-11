重懲毒駕 行政院拍板修法！全面加重罰責 累犯致死最重無期徒刑

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根據內政部警政署刑事局5月統計，去年全台毒駕移送案件飆破8600件，同比去年暴增近3倍。彰化縣4日更有毒駕犯衝撞警員，造成派出所長右腿骨折，但犯嫌卻獲無保請回，引發輿論強烈反彈。行政院會今（11）日通過《刑法》第185條之3修正草案，將毒駕提升為5年以下徒刑、毒駕致重傷者處3年以上10年以下徒刑、毒駕致死處5年以上12年以下有期徒刑，10年內再犯致死，可處無期徒刑或7年以上有期徒刑。

行政院會今日通過《中華民國刑法》第185條之3及《陸海空軍刑法》第54條修正草案。有關《刑法》修正草案部分，將函請司法院會銜送請立法院審議；至於《陸海空軍刑法》修正草案部分，將函請立法院審議。

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行政院長卓榮泰表示，面對近期依托咪酯（即喪屍煙彈）等新興毒品屢傳釀禍，行政院已跨部會檢視當前毒品及毒駕防制作為，針對依托咪酯查緝及毒駕防範，從「源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕」3大面向，提出14項作為。

​ 行政院會 修法重點是什麼？

卓榮泰說明，第一是「全面加重罰責」，無論毒駕、毒駕致重傷、毒駕致死，乃至再犯毒駕致重傷、致死，《刑法》中的刑罰及罰金都大幅提高。二是《陸海空軍刑法》的罰金額度比《刑法》所規範再加重。三則是在酒駕、毒駕致人於死或重傷的情形，增訂「沒收車輛」的嚴格規定，一方面防止酒駕、毒駕，另一方面嚇阻他人無正當理由把車輛任意提供給飲酒、吸毒者使用，以達到一般預防與特別預防之雙重目的。

卓榮泰表示，本案送請立法院審議後，請法務部、國防部積極與司法院及立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。另請政委林明昕繼續督導法務部、交通部、衛生福利部，在最快時間內，就《毒品危害防制條例》、《道路交通管理處罰條例》及《菸害防制法》等提報行政院院會討論，完善法制配套，並請內政部、衛福部及法務部加速研議唾液檢驗入法事項。

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