重押台積電! 勞動基金持股動向曝光 去年下半年加碼AI供應鏈 四檔被新制出清

股市配圖。資料照



勞動基金114年下半年持股結構今天出爐，從新制與舊制勞退基金的實際持股變化來看，不僅持續加碼權台積電，也同步提高AI相關供應鏈配置，包括台達電、奇鋐、台光電、金像電、智邦等，涵蓋電源管理、散熱、PCB與網通等關鍵環節，布局由單一晶圓代工，延伸至整體AI伺服器與高速運算生態系。

從新制勞退基金觀察，台積電仍穩居最大持股，且下半年占整體股票投資比重明顯拉高，反映出對先進製程、AI晶片需求與長期產業競爭力的高度認同。

截至去年底，新制勞工退休基金前十大持有股票，包括台積電占基金比重31.96%、 台達電占基金比重6.34%、 鴻海4.33%、 聯發科3.91%、奇鋐2.74%、台光電2.41%、 富邦金2.10%、 國泰金1.99%、 健策1.86%、 金像電1.78

%。

其中新制勞工退休基金自行經營部份，去年下半年則已處分出清葡萄王(1707)、建大(2106)、穩懋(3105)、頎邦(6147) 等股。

至於舊制勞工退休基金前十大持有股票，則有台積電37.42%、 台達電8.49%、 鴻海3.11%、 聯發科2.69%、 中華電2.55%、 奇鋐2.24%、 廣達2.22%、富邦金2.15%、 金像電1.97%、 台光電1.94%。

廣告 廣告

雖然新舊制基金自營操作著重權值股、大型金融股等，但委外代操積極佈署，下半年明顯提高對AI硬體鏈的配置，包括台達電、奇鋐、台光電、金像電、智邦等，涵蓋電源管理、散熱、PCB與網通等關鍵環節，使得整體布局已由單一晶圓代工，延伸至整體AI伺服器與高速運算生態系。

法人指出，勞動基金屬於台股最具代表性的政策型長期資金，持股變化往往反映對中長期產業結構的判斷，此次去年下半年持股調整顯示，在高利率與地緣政治風險仍存的情況下，投資台股主軸將持續圍繞「AI核心供應鏈＋大型權值股」。

此外，在支付管理費給投信業者方面，新制勞工退休基金國內委託經營管理費去年下半年共支付9.74億元，其中排名前十名付給野村投信管理費達3.18億元、安聯投信1.22億元、國泰投信1.2億元、復華投信8246萬元、統一投信7405萬元、台新投信4769萬元、玉山投信4480萬元、施羅德投信3752萬元、富邦投信3077萬元、匯豐投信3077萬元。

舊制勞工退休基金國內委託經營管理費去年下半年共支付1.69億元，其中付給野村投信管理費達4320萬元、安聯投信3364萬元、匯豐投信1798萬元、富邦投信1727萬元、統一投信1378萬元、國泰投信1280萬元、群益投信902萬元、施羅德投信766萬元、復華投信728萬元、第一金投信350萬元、華南永昌投信262萬元、玉山投信82萬元。

更多太報報導

台北電玩展落幕！四天狂吸40萬人進場 突破近年紀錄

AI助攻全球代工市占洗牌! 台廠營收比重升至七成、緯創超車廣達成二哥

台股收盤重挫439點！失守三萬二 台積電跌至1765元！記憶體股淪韭菜躺平