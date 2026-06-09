重押「黃仁勳效應」！他2天虧1億韓元 哀號：不敢開帳戶

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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日訪問南韓，讓不少投資人摩拳擦掌，期待黃仁勳的到來能帶起AI及半導體題材，大批散戶重押科技股及槓桿型ETF，掀起一波追漲熱潮。可惜「黃仁勳效應」並未預期，反而南韓股市連日重挫，其中一名散戶在短短2日內更是帳面虧損高達1億韓元（約新台幣215萬元），讓他不禁哀嘆「連帳戶都不敢打開看」。

根據《韓聯社》報導，南韓KOSPI指數本月8日盤中一度重跌7%，並跌破8000點大關，賣壓湧現。科技股及相關槓桿ETF成為重災區，三星電子與SK海力士槓桿ETF單日跌幅超過10%，部分商品甚至下跌13%至17%。自5月27日新商品上市後，散戶們連續7個交易日加碼SK海力士槓桿ETF，累計金額達2兆425億韓元，面對近期急跌，成為首當其衝的受害者。

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而融資槓桿風險也同步升溫。韓國金融投資協會數據顯示，截至5日市場融資餘額高達37.7兆韓元，接近歷史高點。超短線買賣的未收款金額更暴增至1.8兆韓元，創下今年新高。若2個交易日內無法還款，主力股票可能被券商強制以跌停價賣出，投資損失恐進一步擴大。

韓股的跌勢令許多散戶哀鴻遍野，有人表示「2天賠了一輛豪車」，「帳戶都不敢開」，甚至有投資者將租房押金全壓入槓桿商品，帳上損失已近17%。不過也有投資人持不同看法，認為可以逢低攤平，期待後續AI資本支出帶動新一波漲勢。隨著美股9日反彈，KOSPI一度大漲4.9%，終結連三黑，但高槓桿潛在風險尚未完全消化，市場氛圍仍充滿謹慎。

（封面示意圖／AI生成）

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