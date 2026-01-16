重拳打擊治安污染源 土城警強勢斷水斷電違規養生館

【記者葉柏成／新北報導】新北市土城區金城路某足體時尚館因違法經營色情行業，昨（15）日遭土城分局聯合市府公安小組強制斷水斷電，斬除治安污染源，彰顯市府維護社區安全及善良風俗的決心。土城警強調，未來仍將持續結合市府行政團隊，針對影響治安及公安場所，只要查獲犯罪事證，即由公共安全聯合稽查小組進行稽查。

警方指出，該養生館於去年9月，土城分局持新北地方法院核發的搜索票查獲經營色情行業，嚴重影響社區善良風俗，並造成治安隱患。該場所位於住宅區，分局隨即運用第三方警政，結合市府公安小組進行稽查，發現違反建築法規及其他公安缺失，當場張貼改善通知，並由工務局依規裁罰新台幣18萬元。

不過，經複查該足體館仍持續營業，且逾期未改善公安缺失，違規情況明確，分局再次報請公安會議決議，由跨局處公安小組包含警察局、土城分局、消防局、經發局、工務局、台水及台電共同執行稽查。複查結果顯示，養生館仍未改善缺失，當場依法斷水斷電，並制止違法營業行為。

土城分局表示，市府公安小組透過跨域整合，發揮行政一體化的團隊力量，嚴格管控治安問題源頭，全力打擊消滅「治安污染源」。警方強調，對於影響治安的場所，將採取強勢執法，貫徹市府公權力，從根本解決治安問題。

