重拳打擊非法日租！ 北市觀傳局元月起祭「裁罰加重」：處 1次怠金即斷水斷電





為了根除非法日租套房亂象，臺北市政府觀光傳播局宣佈自 115 年 1 月 1 日起實施更嚴厲的加重裁罰措施。非法業者凡經處罰1次怠金（30 萬元）後若持續經營，市府將不再寬貸，直接執行「斷水斷電」。觀傳局長余祥強調，北市府捍衛旅遊安全的決心不容挑戰，去年裁罰件數與金額已居全國之冠，未來將持續高壓稽查，確保國內外旅客在臺北能享有安全、合法的住宿環境。

新制上路：裁罰力道再升級，1 次怠金即斷電

觀傳局修訂「行政執行作業要點」，大幅縮短強制執行程序：

舊制： 需裁罰 2 次怠金後才執行斷水斷電。

新制（115/1/1 起）： 非法業者經處罰 1 次怠金（30 萬元）後，如繼續經營，市府即刻採取斷水斷電措施，遏阻不肖業者心存僥倖。

重罰金額： 非法刊登廣告最高處 150 萬元；非法經營日租最高處 200 萬元並勒令歇業。

戰績顯著：114 年度裁處金額達 2,841 萬，全台第一

臺北市因應演唱會、節慶活動頻繁帶來的旅宿熱潮，持續加大查緝力度：

亮眼成效： 114 年度共裁處 352 次，累計罰鍰金額高達 2,841 萬元，查緝成效位居全國之冠。

重點熱區： 針對各大熱門活動周邊、日租熱點社區進行跨局處聯合稽查。

房東警訊：轉租牟利恐遭斷水電、補稅、拆違建

觀傳局特別提醒建物所有權人（房東）應注意房屋出租流向，以免因承租人的非法行為導致自身受累：

1.連帶責任： 房屋被轉作非法日租，建物將面臨斷水斷電，且可能被國稅局、建管處追繳稅款或處以行政罰鍰。

2.違建風險： 若承租人私自改裝違建，將送交查報拆除，房東需負擔拆除費用及建物損傷。

3.法律求償： 房東若因此受損，恐需透過漫長的法律訴訟向承租人求償。

多管齊下：攜手網路平台、社群網紅加強宣導

為了從源頭杜絕非法旅宿，觀傳局採取多項創新作為：

平台下架： 積極協調網路訂房平台（OTA）業者，下架非法旅宿資訊。

網紅宣導： 邀請知名網紅拍攝短影音 ，透過生動方式教育民眾如何分辨非法日租。

通路擴散： 宣導影片於捷運月台、電視及網路平台強力播放，並在里辦公室與旅服中心分發文宣。

臺北市政府呼籲，非法日租缺乏公安與消防檢查，對旅客生命安全構成極大威脅。請民眾與業者切勿以身試法，訂房前請認明「旅館業登記證」或「民宿登記證」標章。

