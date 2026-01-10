重拳掃詐！緬甸軍政府「全面清空」KK園區

▲緬甸軍政府宣布，已徹底夷平泰緬邊境的詐騙重鎮「KK園區」，635處據點全數炸毀。圖為之前KK園區被清剿資料照。（圖／翻攝自MRTV）

[NOWnews今日新聞] 緬甸軍政府宣布，已徹底夷平泰緬邊境的詐騙重鎮「KK園區」，635處據點全數炸毀，同時，另一位詐騙重鎮「水溝谷」（Shwe Kokko）也被全面掃蕩，銷毀與查扣相關詐騙設備，並將非法建築物全數拆除。

根據緬甸官媒《緬甸全球新光》報導，緬甸政府全面大規模清剿「KK園區」與「水溝谷」，聯合專案小組展開系統性清查並拆除相關的非法建築，且銷毀與查扣用於網路詐騙與賭博作業的相關設備。KK園區內的635棟非法建築全遭拆除，拆除作業由爆破及重型機具同步進行，且為了確保建築物被徹底摧毀，在廢墟上還使用燃油桶進一步進行破壞。

緬甸政府強調，根除網路詐騙與非法賭博活動是國家層級的責任，重申不允許此類犯罪在緬甸任何地方生根。緬甸政府表示，未來將持續與國內相關單位協調行動，並與周邊國家政府合作，全力消滅網路詐騙與賭博集團。

緬甸軍政府在政變奪權近五年後，於去年底展開大選第一階段投票，將在本月下旬完成另外兩輪投票後公布選舉結果。不過，主要反對黨早已被解散，民主派領導人被監禁，外界對大選高度質疑，認為軍政府只是想通過披上選舉外皮洗白。緬甸軍政府此時高調聲稱掃蕩詐騙，也被認為是想藉此提高政權的合法性。但有消息指出，雖然既有據點被拆除，但詐騙集團已提前撤離，將秘密轉移至其他地方東山再起。

