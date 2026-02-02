重拳一擊「假髮噴飛」！全場爆笑 美拳手意外露光頭：洗頭誤用除毛膏

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

美國拳手米勒（Jarrell Miller）於1月31日圓夢站上麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）擂台，並成功擊退強敵伊貝（Kingsley Ibeh）。然而，這場勝利最被熱烈討論竟是他在比賽中「假髮噴飛」的超尷尬瞬間，現場觀眾看到假髮在空中飛舞時瞬間沸騰。

美國拳手米勒在賽場上竟被對手打飛假髮。（圖／美聯社）

這個意外發生在第二回合，當時伊貝發動猛烈進攻，幾記重拳命中米勒頭部，髮際線出現位移，隨後伊貝連續出拳，沒想到米勒的假髮在眾目睽睽之下突然噴飛，露出光滑的頭頂。

廣告 廣告

米勒直到回到角落休息時，才驚覺自己的假髮已經不翼而飛。在第三回合開始前，他展現了十足的幽默感與大將之風，直接面向全場觀眾，帥氣地抓起殘餘的假髮扯掉並扔向觀眾席，引來全場歡呼，隨後赤著光頭完成剩下的賽事。

賽後，米勒尷尬又好笑地解釋了這場意外的由來。在比賽前兩天，他在母親家洗頭時，竟不小心把「除毛膏」當成洗髮精使用，結果頭髮瞬間掉光。情急之下，他趕緊打電話請經理弄來一頂假髮應急，沒想到竟在擂台上被對手一拳打飛。



更多FTNN新聞網報導

伊朗外長稱願和美國進行「公平對話」 但提出談判「2條件」

馬斯克「登上戀童癖島」？與淫魔富豪私密對話曝光 300萬頁司法文件全揭露

4.99美元烤雞年賣1億隻！好市多遭控「無防腐劑」廣告不實 在美挨告集體訴訟

