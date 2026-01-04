重拾咀嚼力！什麼是植牙？哪些人需要植牙？

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

植牙是「人工植牙」的簡稱，是一種修復缺牙的技術，也就是經由後天的人工方式種植牙齒或植入牙齒，而非天生的自然牙齒，又有人生中的「第三副牙齒」之稱。

人工植牙可分為2大部分

台大醫學院牙醫學系名譽教授韓良俊指出，人工植牙可分為2大部分，包括：人工牙冠（牙套）及人工牙根（植體），人工牙冠就如同傳統的假牙牙套，有金屬、陶瓷，還有合金瓷牙、全瓷牙等材質，可依個人需求選擇；而人工牙根主要為純鈦金屬、鈦合金、陶瓷等3種材質。

廣告 廣告

當患者出現缺牙的情形，不論是單顆、多顆或是全口缺牙，只要經過口腔顎面外科、贋復牙科或牙周病專科醫師評估，包括：口腔的齒槽骨條件及身體疾病狀況等，在經濟條件許可下，就可以考慮接受植牙。

植牙之前先接受評估

植牙可以恢復正常咀嚼能力，如同自然牙一般，不啻為缺牙的最佳治療選擇方式之一。但是，提醒患有高血壓、心臟病、糖尿病、骨質疏鬆症，以及正在接受放化療的病患，最好事先告知醫師，並進行完整且詳細評估，以及充分溝通討論，千萬別貿然接受植牙，以免影響疾病控制、植牙品質及植牙的成功率。

舉例來說，心血管疾病患者接受植牙前，須暫停服用抗凝血劑，避免血流不止的問題，骨質疏鬆症患者須停藥半年至1年以上，以免發生術後骨髓炎；而糖尿病患者則須穩定控制血糖，糖化血色素控制7％以下，才適合接受植牙。

目前主要的植牙治療，分為傳統人工植牙及快速重建植牙，單顆、多顆或局部缺牙者，可選擇傳統人工植牙；若是半口或全口廣泛性缺牙且齒槽骨嚴重萎縮者，建議選擇快速重建植牙。

傳統人工植牙前，需評估病患的齒槽骨條件，如果條件許可，即可開始進行植牙治療；若是齒槽骨嚴重萎縮者，必須接受1～2次的補骨手術，等待大約6個月的齒槽骨復原期，才可以進行植牙治療。

傳統vs快速植牙

傳統人工植牙是利用直立式的人工牙根，根據病患缺牙的顆數，植入數支人工牙根，手術過程先植入人工牙根到齒槽骨中，等待骨頭與人工牙根完全密合後，等待3～6個月的齒槽骨復原期，最後再裝上人工牙冠，整個療程需要1年～1年半以上。

半口或全口快速重建植牙，則是採用直立式與傾斜式的人工牙根，運用斜張橋的力學原理，將力量平均分配於齒槽骨，因此不需要經過補骨手術。一般來說，進行快速重建植牙，單顎只需要植入4支人工牙根，即可撐起上顎或下顎的人工牙冠，最多完成12顆植牙，不過，仍需根據患者咬合力大小、施力情況進行評估。

由於快速重建植牙，病患不需經過多次補骨手術，不但復原較快，也可以大幅縮短植牙的療程時間，最快在1天之內即可完成植牙治療。

（記者郭岳潭，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·「牙齒冒11現象」都是牙周病警訊！ 醫糾正「清潔觀念」：不是刷愈多次愈好

·漱口水「刷牙前or刷牙後」？ 「正確潔牙順序」曝：多數人都用錯時機了