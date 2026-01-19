重拾甜蜜2／為另一半製造手作浪漫 張翰為林利霏編織「夫妻帽」 胡宇威「人肉蛋糕」超搞笑

張翰（右）幫老婆林利霏織了一頂精靈帽後，也幫自己做了同款，十分減齡可愛。（圖／翻攝自張翰、林利霏臉書）

六月與李易婚姻關係曾一度降至冰點，但兩人後來努力修補，讓感情止跌回升，現在經常被捕捉到甜蜜出遊，雙方也常給對方製造驚喜，例如去年底李易送給六月一份禮物，是一瓶個人專屬的金門高粱酒，就讓六月忍不住讚嘆老公是才子。

演員張翰近年來全家移居台東後，除了拍戲工作之外，其餘時間都在享受台東自在的生活，過去從未接觸過傳統編織技術的他，也因為被學校要求要幫女兒鉤一個袋子而展開他的編織人生，一發不可收拾深陷其中，還會開直播與同好討論，如今他幾乎什麼生活用品都能用鉤針或棒針變出來，對他來說，每做一件作品都是一場未知的旅程，過程就算艱辛，完成時卻能帶來滿滿的成就感，連過年送自己的禮物都是一套看了很久的工具組，而老婆林利霏指定各種款式的帽子毛衣也有求必應，還會做「夫妻款」，堪稱現代「織男」。

丁文琪曾手作花籃祝賀老公林宥嘉演唱會順利成功，花籃中藏著滿滿的愛。（圖／本刊資料照／華研提供）

丁文琪在跟林宥嘉結婚後，經常分享甜蜜幸福的居家生活，2023年底林宥嘉在台北小巨蛋舉辦演唱會時，她特別手做花籃作為送給老公當祝賀禮物，親手做的花籃中，除了是丁文琪自己親自插花裝飾，還有兩張卡片，是一雙兒女所繪畫，卡片上寫著「My Dad is Idol」，加上林宥嘉的畫像，整個花籃藏著滿滿的愛。林宥嘉也在演唱中公開放閃，大讚老婆：「怎麼那麼漂亮。」為演唱會猛撒糖。其實早在丁文琪2006年，她就曾出過DIY 飾品書 《巧手女生：KIKI的手創飾品DIY》，這本書教讀者製作如何手創飾品，也展現了她對手工藝的熱愛與巧思。

胡宇威前年曾送陳庭妮「滿滿拔罐蠟燭之人肉蛋糕照」幫她慶生，令人啼笑皆非。（圖／翻攝自陳庭妮、胡宇威IG）

不過最妙的禮物，應該沒有人能比得過胡宇威的創意，2024年陳庭妮生日時，因在孟加拉工作無法慶祝，老公胡宇威送上一張非常特別的照片，是他裸上半身整背滿滿拔罐器，以肉體加上31杯「蠟燭」遠端送上「人肉蛋糕」，隔空示愛老婆，這種屬於獅子男浪漫，有網友大讚好特別，不過也有不少粉絲笑說胡宇威是「好奇怪的先生」。

※飲酒過量，有害健康、未滿18歲禁止飲酒。酒後不開車，安全有保障。

