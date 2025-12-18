重拾「鼻」呼吸自由 微創螺旋刀手術告別慢性鼻塞

「微創螺旋刀」手術以精準減積、黏膜保留為特色，有效改善下鼻甲肥大，協助患者恢復順暢呼吸與高品質睡眠，左起：吳哲維部主任、王詩瑋醫師、黃紀堯醫師。

（記者王正平翻攝）

記者王正平∕高雄報導

31歲林小姐，長期因鼻塞、流鼻水、打噴嚏，造成睡眠品質低落、白天精神不濟、頭昏頭痛；且因夜間張口呼吸，起床時喉嚨常常乾痛不適，經高醫耳鼻喉科門診全面地評估後，確診為嚴重慢性肥厚性鼻炎，經醫師專業細心的說明，選擇「微創螺旋刀」下鼻甲手術，術後，鼻塞症狀立即改善，她開心地分享「可以好好的用鼻子呼吸，不用一直擤鼻涕，一覺睡到天亮也不會口乾舌燥，不但沒有太多不適感，也不用請長假，真的超級值得！」

廣告 廣告

季節變化與過敏原暴露，使許多民眾長期陷入「鼻子卡卡、無法呼吸」的困境。鼻塞雖常被視為小毛病，卻可能造成白天精神不濟、打呼、與睡眠品質不佳等問題，嚴重影響生活品質。

高醫耳鼻喉部主任吳哲維醫師指出，許多患者因長期鼻塞誤以為是鼻息肉，一進診間便焦急詢問「是不是長出息肉把鼻子堵住了？」經鼻鏡檢查後，多數患者其實是「下鼻甲肥大」導致呼吸道壓迫狹窄，讓空氣難以通過。下鼻甲長期受過敏與發炎刺激，黏膜組織會增厚甚至連帶骨頭肥大，造成如「雙線道路被違停車輛占滿」般的阻塞，單靠藥物難以完全改善。

對於因結構改變導致的肥厚性鼻炎，傳統電燒、切除或雷射治療常伴隨黏膜受損、恢復期長及結痂嚴重等問題，讓病患對於接受手術相關治療感到相當畏懼；高醫引進的「微創動力旋轉刀（微創螺旋刀）」可精準處理下鼻甲肥厚問題，結合內視鏡與微創技術，能在小傷口下進入黏膜深層，將增生組織與肥大骨頭精準清除，同時完整保留黏膜表面，降低副作用並提升長期效果，是近年治療頑固性鼻塞的重要突破。

微創螺旋刀的優勢在術後立即展現：疼痛感低、出血量少、結痂減少且恢復快速，許多患者術後數天即可恢復工作與日常活動。由於手術可有效減少組織體積、改善呼吸通道狹窄問題，復發率也明顯降低。不少回診民眾分享：「以為自己一輩子都要受鼻塞所苦，沒想到做完手術後終於能自在呼吸」、「晚上再也不用張口睡覺」、「原來用鼻子呼吸這麼舒服」、「枕邊人說打呼狀況改善很多」。