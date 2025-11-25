重振台灣豬！卓揆預告12/7啟動新計劃 3個月內展現成果

非洲豬瘟日前在台灣驗出引發關注。行政院長卓榮泰今天(25日)出席「114年(2025年)全國十大績優農業產銷班表揚典禮」表示，靠著農業部、環境部與豬農及民眾的協力，疫情已在最短時間內被控制並完成清消。他透露政府將在12月7日啟動下一階段作業，帶動養豬產業再度轉型升級，期盼3個月內展現成果。

行政院卓榮泰25日下午出席「114年(2025年)全國十大績優農業產銷班表揚典禮」致詞時表示，先前非洲豬瘟瞬間爆發，過去多年的努力，好像一夕間受到重大打擊。他感謝農業部、環境部及民眾與豬農合作，讓台灣在最短時間內，將非洲豬瘟控制在案例場，並以最短時間讓非洲豬瘟完全清消。

卓榮泰指出，政府努力在12月7日下個階段後，透過更新的方式，讓養豬事業再次轉型升級，希望3個月內達到最好成績，可以再向國際展現最好吃的台灣豬肉。他說：『(原音)在12月7號下一個階段之後，能不能用更新的一個方式，透過所有豬農朋友們，對養豬事業再一次的轉型升級。同時我們更要努力。讓農業部環境部一起，跟全國的豬農朋友們，我們希望在3個月內達到我們最好的成績，可以再向國際展現台灣最好吃的台灣豬肉。』

卓榮泰也提到，政府從2016年開始針對農民提供「三保一金」，分別是農保、農民職業災害保險、農作物保險，以及農民退休儲金，農業部最近也提出農民退休之後領的數字偏低，必須要適度的提高，期盼讓退休之後的農民能夠安心過日子，「政府會快速來達到」。

農業部部長陳駿季致詞時則表示，今日表揚的10個產銷班是從全國6000多個產銷班中選出，涵蓋蔬果、畜產、水產及特用作物等產業，過去幾年農業在生產上面臨極端天候的挑戰，在經營面遇到非常多市場競爭，還有對消費者、對食安的顧慮，但產銷班沒有被打敗，反而越挫越勇，這就是台灣農業的精神。(編輯：沈鎮江)