重振台灣鯛信譽！ 檢驗誤判掀波瀾 張麗善：雲林嚴格把關、全民安心挺在地好魚

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】高雄市抽驗誤判台灣鯛含藥，引爆社會疑慮，重挫口湖漁民與台灣鯛品牌形象。真相釐清後，雲林縣政府立即挺身捍衛食安與地方產業，今（8）日端出台灣鯛創意料理、公布最新安全檢驗結果，呼籲全民以行動支持在地漁民，重建台灣鯛的信任與榮耀。

雲林力挺台灣鯛！嚴格把關、安心吃，重新喚起全民信賴與熱愛。(記者廖承恩翻攝)

高雄市衛生局日前抽驗全聯販售的「台灣鯛魚排」時，誤判檢出恩氟喹啉羧酸，引發外界對食安高度關注。雲林縣政府農業處與衛生局接獲通報後，立即前往口湖漁類生產合作社及源頭漁場訪查、採樣並送驗，全程加速釐清真相。12 月 4 日高雄市府正式公布檢驗失誤後，雖事件還原，但對合作社的商譽、漁民生計與市場銷售均造成巨大衝擊，短期內難以自行恢復。

為重新提振消費者信心，縣府今天舉辦「嚴格把關・安心吃 全民支持台灣鯛」記者會，以美食饗宴呈現台灣鯛的多元魅力。現場推出六道特色料理，包括黃金生態魚、鯛魚時蔬羹、鯛海之味拉麵、大阪鯛魚燒披薩、海味 QQ 凍與鯛魚小島燒，吸引民眾踴躍品嘗。縣長張麗善與農業處長魏勝德、新聞處長陳其育及口湖合作社代表共同站台，展現縣府守護食安、挺農漁民的決心。

台灣鯛是台灣養殖珍寶，從全魚到蒲燒，餐桌展現多元。(記者廖承恩翻攝)

雲林台灣鯛年產量達 2,752 公噸，是國內重要水產資產。從冷凍全魚、鮮嫩魚片、彈牙魚皮，到即食蒲燒鯛，台灣鯛多元化加工讓餐桌更豐富。更關鍵的是其零廢料特性：魚骨、魚鱗與內臟可製成飼料、肥料、抗氧化胜肽粉及膠原蛋白保養品，落實循環經濟，提升附加價值。雲林鯛魚不僅深受國內市場喜愛，也成功外銷全球，是台灣智慧養殖的代表。

張麗善縣長表示，誤判事件雖已釐清，但造成的產業損失需有人負責。縣府將協助口湖合作社依程序向相關單位進行求償，保障漁民權益，並全面加強溯源與檢驗制度，使台灣鯛產業邁向更高標準。張縣長強調，雲林對食安的要求絕不退讓，所有農漁畜產品皆必須符合最嚴格的安全規範，讓消費者買得安心、吃得放心。

張麗善與魏勝德親自送上現煮鮮美台灣鯛魚丸湯，供民眾品嘗。(記者廖承恩翻攝)

在雲林縣政府媒合下，新北市政府率先伸出援手，主動聯繫口湖合作社協助推廣鯛魚。未來將透過新北市農會真情食品館、希望廣場、農會超市、漁夫市集、果菜市場等通路販售，並評估納入學生營養午餐，讓更多家庭與孩子能以行動支持台灣好魚。此舉不僅展現地方政府攜手挺農漁民的力量，也為台灣鯛開闢新銷售管道。

張麗善最後強調，台灣鯛不只是美味食材，更承載無數口湖漁民的心血與技術。消費者每一次選購台灣鯛，都在支持一個努力不懈的產業。縣府承諾持續以最嚴格的標準守護食安，也會陪伴漁民度過此波衝擊，讓台灣鯛重返市場、重獲信任，成為全民餐桌上最安心的選擇。