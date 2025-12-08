重振台灣鯛品牌聲譽，雲林嚴選把關，籲全民支持安心吃。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

雲林縣口湖漁類生產合作社供應全聯的「台灣鯛魚排」，遭高雄市衛生局檢出動物用藥，第一時間引發廣泛關注與討論。十二月四日嗣經高市府衛生局公布證實為檢驗誤判，雖真相大白，但已造成合作社與台灣鯛品牌重大衝擊。

雲林縣府為重新喚起消費者對台灣鯛的信賴與熱愛，八日特舉辦以台灣鯛為主角的美食饗宴，並推出六道創新料理，縣長張麗善等人共同宣傳台灣鯛的多樣餐桌魅力，重申縣府對食安嚴格的守護，希望吸引全國消費大眾共同響應，見證食安與美味兼具的台灣鯛風潮。

雲林縣台灣鯛年產量約達二七五二公噸。從冷凍全魚、鮮美魚片、細膩魚皮，到即食的蒲燒鯛，在餐桌上呈現多元美味，其魚骨、鱗片與內臟不浪費，製成營養豐富飼料、肥料、抗氧化胜肽粉及膠原蛋白保養品，是可全魚利用的優質魚種，全面實踐循環經濟理念。

縣長張麗善等人共同宣傳台灣鯛的多樣餐桌魅力，重申縣府對食安嚴格的守護。（記者陳正芬攝）

張麗善說，此次事件雖波及市場，但也促使業界與政府加強食品安全管理與溯源機制，投入更多智慧養殖科技，針對合作社漁民損失跟聲譽，縣府全力協助受影響業者啟動求償程序，保護漁民朋友，並加強把關與強化消費者教育，打造更透明安心的產銷環境。

高品質國產魚。

強調，讓所有消費者能安心選用、品嘗最安全健康雲林農漁畜產品，縣府絕對嚴格把關；消費者以行動力挺台灣鯛，不只在享用一份鮮味，更是支持一群辛勤漁民與高科技養殖技術的展現，為台灣水產業注入無限活力。