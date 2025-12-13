重振校園品德之風 台師大校友會攜手永芳國小 「禮義廉恥」匾額揭牌典禮

【互傳媒／記者 范家豪／高雄 報導】 適逢高雄市大寮區永芳國小校慶運動會週，校園內洋溢著熱鬧歡騰的氣氛。（12）日，國立台灣師範大學高雄校友會社會公益組特別於永芳國小舉行隆重的「禮義廉恥」匾額揭牌儀式。本次活動由熱心公益的捐款人葉秀燕女士促成，更獲得大寮區公所及調查局等重量級貴賓共同響應，期盼透過這四字校訓的重現，將品德教育的種子深植於每一位學子心中。

典禮於上午10時10分準時展開，由永芳國小享譽盛名的「永芳祥獅獻瑞」獅隊以精湛的表演震撼開場，鑼鼓喧天中展現了學生的活力與傳統文化的傳承，為接下來的揭牌儀式獻上最誠摯的祝福。

廣告 廣告

上午10時15分，在學校師生及與會貴賓的見證下，正式進行「禮義廉恥」匾額揭牌。紅布揭開的剎那，象徵著「規規矩矩的態度（禮）、正正當當的行為（義）、清清白白的辨別（廉）、切切實實的覺悟（恥）」這四項核心價值，將再次成為校園精神的重要指標。隨後，全體與會嘉賓進行大合照，留下了歷史性的珍貴畫面。

本次活動貴賓雲集，展現了官方與民間對教育的一致支持。出席貴賓包括大寮區大家長區長鍾炳光先生，親臨現場表達對在地學子的關懷；長期致力於維護社會法治的調查局高雄市調處前副處長陳仁龍先生；台師大高雄校友會社會公益組執行長黃雀華女士；對永芳國小情感深厚的退休教師王錦迷老師；上個月甫獲衛福部114年全國績優志工金牌獎的陽明國中志工隊前隊長盧素芬女士；以及熱心教育事務的左營國中前副會長許享福先生。

▲台師大校友會於永芳國小舉行隆重的「禮義廉恥」匾額揭牌儀式。（圖／台師大校友會）

鍾炳光區長與陳仁龍前副處長的共同出席，象徵著「行政」與「法治」力量對品格教育的雙重肯定，更為校園注入一股正氣。

典禮結束後，於10時25分舉行感恩茶敘，與會貴賓在溫馨的氣氛中交流教育理念。台師大校友會社會公益組表示，感謝捐款人葉秀燕女士的善行，讓品德教育的圖騰得以聳立於校園。

永芳國小董中驥校長亦表示，在校慶運動會週舉辦此活動別具意義，期許學生在鍛鍊體魄的同時，也能涵養品格，成為文武兼備、知書達禮的未來棟樑。