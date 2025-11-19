重振核能助攻AI！ 美國將重啟三哩島核電廠

美國加速核能復興，將重啟三哩島核電廠發電。（圖／美聯社）

為滿足人工智慧（AI）巨量用電需求，美國政府重振核能產業，川普政府18日宣布，向星座能源公司（Constellation Energy）提供10億美元聯邦貸款，約新台幣314億元，以重啟三哩島核電廠（Three Mile Island），預計在2027年正式運轉。

另外，日本也在重啟核電，日媒報導，新潟縣知事花角英世預計本周批准重啟縣內的柏崎刈羽核能發電廠，該核電廠規模是全球最大。柏崎刈羽核電廠共有7座反應爐，這次只有1座會恢復運轉。

三哩島核電廠位於賓州薩斯奎哈納河（Susquehanna River）上的小島，距賓州首府哈里斯堡約16公里。該廠2號反應爐在1979年3月28日發生核災，造成爐心熔毀，外洩少量放射性物質後關閉，是美國歷史上最嚴重的核能事故，造成美國核能產業發展停滯。雖然輻射洩漏量很小，仍重創大眾對核電廠的信心。台灣自1980年代開始的反核電運動，也常以三哩島事件為抗爭理由。

事實上，三哩島1號機組在事故中並未受損，該機組直到2019年才因面臨財務損失和缺乏補貼而關閉。星座能源公司去年宣布將投資約16億美元重啟2019年關閉的1號機組。

由於微軟對穩定電力的迫切需求，促成三哩島核電廠重啟，1號反應爐的容量為835MW，足供80萬戶家庭用電，星座能源已與微軟簽署為期20年的協議，承諾將該反應爐產生的所有電力出售給微軟，以供其資料中心使用。此舉，凸顯科技巨頭成為美國核能復興的重要推手。

川普政府誓言，至2050年美國的核能發電量將增加4倍，從目前的100百萬瓩（GW）擴大到400GW，計畫包括重啟現有反應爐和開發10座新的大型反應爐。美國能源部長萊特（Chris Wright）表示，三哩島核電廠重啟計畫符合川普的「大膽領導」及促進美國核能復興。萊特強調，重啟該廠將有助於降低能源成本、加強電網可靠性，並確保美國擁有「贏得AI競賽」所需的能源。

星座能源公司已招聘數百名工人，並完成主要基礎設施的檢測，致力於2027年達成預期運轉目標。三哩島將是繼密西根州的巴利塞德（Palisades）核電廠後，美國第二個成功重啟的核電廠，預估將為賓州帶來數十億美元的稅收和經濟效益，並創造約3400個就業機會。

