重提王世堅「出軌往事」！周玉蔻：你也配跟我談格調？

媒體人周玉蔻今（29）日表示，她認為民進黨不會推薦立委沈伯洋選2026台北市長；至於有網友推薦立委王世堅，周玉蔻則氣得跳腳「堅屁啦！醜又髒」。王世堅下午受訪時回應，「我只評論有格調的人」，傍晚周玉蔻在臉書發文反擊，「跟我談格調？你王世堅也配？」

媒體人周玉蔻。（資料照／中天新聞）

周玉蔻今天在臉書發文，「民進黨會提名沈伯洋參選台北巿長嗎？我猜不會！這個黨現在的頭頭們完全缺乏想像力！支持者更嚴重⋯⋯」她更在留言區直言，「反正民進黨提名誰選台北市都選不上！不如打一場態度戰」。

貼文一出，引發熱議，有網友留言建議，「苗博雅」、「陳時中」、「王世堅」等人選不過都遭到周玉蔻一一打槍，其中提到王世堅的留言，周玉蔻都會回應開嗆，「堅屁啦！醜又髒」、「他敢？」、「嘔吐」等激烈言論。

王世堅今日下午出席民進黨例行中常會，會前接受媒體聯訪。被問到怎麼看周玉蔻的言論，王世堅回應，「我一向不評論，因為我不評她啦！」

王世堅說，「我只評論有格調的人」，自己對老太太的態度一向都是敬老尊賢，絕大多數的老太太都是在家含飴弄孫、頤養天年，但是有極少數沒格調的老太太，大概就是掃把掉了，她就慌了，畢竟掃把是她維生的工具，能騎著掃把到處亂飛。

民進黨立委王世堅。（圖／中天新聞）

對於王世堅的回應，周玉蔻傍晚也在臉書發文反擊，開頭就直言，「不是「從從容容」嗎？怎麼「連滾帶爬」罵人咧？跟我周玉蔻談格調？你王世堅也配？！」

周玉蔻提到，本人跟男人交往，都五星級，東方文華、W，海外渡假起跳，兩情相悅、優雅浪漫、粉紅無限！

周玉蔻反酸，你王世堅帶椿腳女兒開房間，小里小氣上摩鐵、匆匆忙忙、草率粗糙、還不認帳！吱吱喳喳，話都講不清楚，你王世堅那來的臉皮跟我拼格調？

周玉蔻接著表示，她在1991年出版《李登輝的一千天》，支持拯救本土派於國民黨非主流奪權，愛台灣愛到正氣衝天！而2001年你王世堅搞垮《自立晚報》，把台灣本土立場的報紙敗壞無形還被員工控告，害台灣害到烏煙瘴氣。

周玉蔻痛批，綠營選區取暖、你王世堅靠民進黨才能當選立委，卻一天到晚扯自己人後腿；抱柯文哲白營大腿！這是什麼背骨格調？！

周玉蔻與王世堅之間的積怨已深。（資料照／中天新聞）

周玉蔻強調，「懶得理你，你還以為本人好欺負，三番兩次格調來格調去，肉麻當有趣，不知自己多少斤兩，居然敢老女人來老女人去的，先擦乾淨盲眼睛」！

最後周玉蔻重申，「說你又髒又醜，是提拔你，不知好歹！王世堅不只又髒又醜，還又笨！」

