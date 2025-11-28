重提「十三寇」惹議 吳怡農：不該以團結為名壓制不同的主張

記者陳思妤／台北報導

民進黨由誰參選2026台北市長受到關注，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農遞交意願表爭取提名，但他在受訪時對於大罷免失利的批評引起泛綠陣營不滿，而他昨（27）日重提「十三寇」事件，稱改革派被攻擊，又引起爭議，被認為是針對民進黨立委王世堅。他今（28）日則解釋，為什麼要去重提「十三寇」，因為不應該以團結為名，壓制不同的主張。

吳怡農今天在社群平台發文表示，今早起床，看到朋友寄來的提問，為什麼要去提二十年前的「11（或13)）寇」？當年，黨內被攻擊的這些人，並沒有違反基本政治價值，只是想法不同。可是卻被指責「砲口向內，內鬥內行、外鬥外行，是破壞泛綠團結的內奸」。

「我們不應該以團結為名，壓制不同的主張」，吳怡農說，否則組織（或國家）都無法進步。吵過架的人都知道，一方保持沈默不代表被說服，經常只是因為冷漠、疏遠、甚至厭惡。但民主政治似乎有越來越強烈互相鄙視的文化，「對方笨、被利用，不然就是壞、叛徒。」

吳怡農指出，問題是，如果不同意見，該如何表達，才不會淪為謾罵？要怎麼持反對，才不會增加對立或仇恨，反而可以促進理解、甚至說服對方？有好的方法嗎？

吳怡農提到，哈佛商學院跟甘迺迪政府學院的教授 Arthur Brooks 是社會學家，研究領域包括政治分化。他在《愛你的敵人 Love Your Enemies》書中分享三個原則，第一、不要嘗試透過侮辱來改變別人的想法。科學實驗指出，有些人的確會因為被侮辱而調整他們的立場；但是四分之三的人，反而會變得更極端。所以，當面對持反對意見的人，清楚說明為何自己的主張，更能達成雙方共同的目標，才有機會說服對方。

第二，不要假設對方的動機，吳怡農表示，Arthur Brooks舉例：有人說「地心引力存在」，若不同意，不應該說「那是因為你在賣跳傘，你當然會說有地心引力」。質疑動機是最懶惰的論述。更何況，在現在的社會，多少人真正了解對方呢？第三，善用價值觀去感動、而不是作為攻擊對方的器具，才可能創造對話的空間。

吳怡農說，他在跟家人、朋友的爭執上，不時提醒自己這些準則，但做起來絕對不容易，政治文化能更好嗎？只有嘗試改變才知道。

