重提「對街友灑水」爭議！應曉薇喊冤「只是開玩笑」：被斷章取義

台北市議員應曉薇捲入京華城案，被羈押1年後以3000萬元交保，期間現身為她發聲的23歲大女兒應佳妤，因擁有神似媽媽的亮眼容貌引發關注；近期更表態，無論選與不選「都準備好了」，被猜測有意接棒應曉薇參選議員。不過，應佳妤近日因脫口稱「原來台灣是極權國家」被出征，令應曉薇相當心疼，更重提自己昔日「往遊民身上噴冷水」爭議，強調自己當初只是開玩笑、卻被斷章取義。

應佳妤今（9日）發出自拍片回應爭議，應曉薇也隨即轉發在版面，感嘆女兒終於了解「被霸凌」的感覺，同時不捨表示「前兩天她的發言，竟被網軍、側翼集體霸凌，但是她腦海想到的是，『台灣多少小孩、青年、長輩被霸凌，最後選擇沉默甚至選擇結束自己』，應佳妤說感謝『被霸凌』，讓她更誓言一定要關注市民被霸凌的問題。」作為媽媽的她不禁要稱讚，「應佳妤妳很棒，做妳自己。」

重提15年前「對街友灑水」爭議！應曉薇喊冤「只是開玩笑」：被斷章取義、霸凌

應佳妤親自回應爭議，令應曉薇相當心疼。（圖／翻攝「queenamoon.official」Threads）

話鋒一轉，應曉薇也回憶起，「當年我說往遊民身上噴水，下一句說『我只是開玩笑喔！你們不可以這麼做喔』，結果選前就被斷章取義，截圖為『往遊民身上噴水』」。應曉薇表示，她因為此事被霸凌15年，「我都一笑置之，同情假帳號的網軍、側翼也要生活賺錢，但是個人好奇，賣人頭帳號、做網軍能發財嗎？良心建議，台灣到處缺工，找正職工作才是正道」。

應曉薇強調，自己被斷章取義、因此被霸凌15年。（圖／民視新聞資料照）

據悉，應曉薇2011年在議會質詢時，對於北市清潔隊在冬天赴萬華遊民聚集處噴水清掃環境，「要跟你們局處講，誰往街友身上灑就撥獎金好不好，因為這些街友真的是太糟糕了」，該言論一度引發激烈砲轟。事後應曉薇回應，「何必為了一句比較幽默的話、而且是在質詢的ending，斷章取義我的熱心、我的誠心呢？」不過她隔天出面道歉，「真的是我很無心、很失言的一句話，我可以為這句話跟大家道歉」。





