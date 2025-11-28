重提11寇事件惹議 吳怡農：不應以團結為名壓制不同主張

壯闊台灣聯盟理事長吳怡農。資料照。楊亞璇攝



壯闊台灣聯盟理事長吳怡農積極爭取民進黨台北市長提名，昨天他以2006年黨內「十一寇」事件為例，強調自己不怕攻擊，但仍然遭部分綠營支持者批評。吳怡農今（11/28）天在臉書發文，表示重提「十一寇」事件，是想強調不應該以團結為名，壓制不同的主張，否則組織、國家都無法進步。

吳怡農積極爭取民進黨台北市長提名，日前直言「如果黨內操盤手、這些名嘴們真的這麼會選，大罷免也不會有這樣的結果」，引發黨內、支持者砲轟，他昨天以2006年黨內「十一寇」事件為例，表示當時提倡改革的黨內人物，被保守派透過民嘴、媒體放話追殺，而他從政的初衷，就是希望帶來改變，對於錯誤，不論政黨，都不會保持沉默。

吳怡農重提「十一寇」事件，遭部分綠營支持者批評「先選上再說」，他今天再度發文，解釋提起黨內往事的原因，表示當年被攻擊的那些人，並沒有違反基本政治價值，只是想法不同，可是卻被指責「砲口向內，內鬥內行、外鬥外行，是破壞泛綠團結的內奸。」

吳怡農認為，不應該以團結為名，壓制不同的主張，否則組織或國家都無法進步，「吵過架的人都知道，一方保持沈默不代表被說服，經常只是因為冷漠、疏遠、甚至厭惡」，可是現在的民主政治似乎有越來越強烈互相鄙視的文化，「對方笨、被利用，不然就是壞、叛徒。」

吳怡農指出，問題的重點是，如果不同意見，該如何表達才不會淪為謾罵？要怎麼持反對，才不會增加對立或仇恨，反而可以促進理解、甚至說服對方？有好的方法嗎？

吳怡農表示，甘迺迪政府學院教授Arthur Brooks是社會學家，研究領域包括政治分化，他在《愛你的敵人 Love Your Enemies》書中分享三個原則：首先是不要嘗試透過侮辱來改變別人的想法，因為科學實驗指出，有些人的確會因為被侮辱而調整他們的立場，但是四分之三的人，反而會變得更極端，所以，當面對持反對意見的人，清楚說明主張，更能達成雙方共同的目標，才有機會說服對方。

吳怡農說，第二個原則是「不要假設對方的動機」，比如有人說「地心引力存在」，如果不同意，不應該說「那是因為你在賣跳傘，你當然會說有地心引力」，因為質疑動機是最懶惰的論述。

最後，吳怡農表示，第三個原則是善用價值觀去感動、而不是作為攻擊對方的器具，才可能創造對話的空間，這些原則在他與家人、朋友的爭執上，都不時提醒這些準則，但做起來絕對不容易，「政治文化能更好嗎？只有嘗試改變才知道。」

