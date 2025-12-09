《重擊人生》巨石強森演技獲諾蘭盛讚 與「伴侶」雙入圍本屆金球獎

《重擊人生》巨石強森（左）和艾蜜莉布朗（右）分獲本屆金球獎戲劇類最佳男主角及最佳女配角提名。（采昌國際多媒體提供）

第83屆金球獎8日晚間揭曉入圍名單，電影《重擊人生》演員巨石強森與艾蜜莉布朗分別獲得戲劇類最佳男主角及最佳女配角提名，精湛演技備受肯定。

巨石強森飾演UFC傳奇重量級冠軍馬克克爾（Mark Kerr），是他演藝生涯首度入圍金球獎；飾演克爾伴侶的艾蜜莉布朗則以本片拿下第7次金球獎電影類獎項提名，兩人皆被外界視為本屆金球獎的強力競爭者。

值得一提的是，本片是巨石強森多年來的心血結晶，他以絲絲入扣的演技，呈現克爾從崛起到隕落的人生轉折，他脫胎換骨的精湛演出，更讓金獎名導克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）盛讚：「巨石強森的演出令人心碎，表現極為出色，近年來都很難再看到的極致表現！」

廣告 廣告

馬克克爾曾以驚人戰績成為焦點，也因藥物成癮、心理創傷與自我崩解而跌落谷底。如此一位面臨人生轉折與內心掙扎的人物，促使強森展現出不同以往的演技深度。以多樣銀幕形象聞名的他，這回突破過往動作巨星框架，透過細膩情感與強大感染力，讓各界一致讚賞是他演藝生涯具突破性的演出，《星際效應》《奧本海默》名導克里斯多福諾蘭罕見公開盛讚：「巨石強森的演出令人心碎，表現極為出色，近年來都很難再看到的極致表現。」

巨石強森因《重擊人生》首度入圍金球獎，金獎名導克里斯多福諾蘭盛讚他的精湛演出。（采昌國際多媒體提供）

這不僅是巨石強森演藝生涯首度獲金球獎提名，更是他從影以來第一個真正意義重大的演技獎項提名。他在本片放他標誌性的強悍形象，呈現一位步下擂台滿是傷痕、脆弱與掙扎的靈魂，以近乎赤裸的真實與震撼力，證明他不只是巨星，更是一位能直抵人心的演員。

艾蜜莉布朗則以極具靈魂重量的詮釋方式，演繹馬克克爾生命中最關鍵的伴侶道恩斯塔普勒斯（Dawn Staples）。相較她過往橫跨多元類型、風格多變的角色演出，本片讓她展現更深層、現實，也更讓人心碎的表演。片中她既支持著克爾，也承受來自他生命風暴的傷害；既深愛他，也不得不眼睜睜看他在自我毀滅的深淵邊緣徘徊。艾蜜莉布朗以極其細膩的肢體語言與精準的情緒層次，呈現出男女之間的愛與絕望，亦道出伴侶所承受的壓力、失落與無奈，讓觀眾看見一位女性在愛情與責任之間的掙扎與力量。她問鼎金球獎最佳女配角備受期待，外界普遍看好她這次有機會奪獎。

劇情描述在1990年代的格鬥世界，馬克克爾（巨石強森飾演）以毀天滅地的爆發力橫掃擂台，被全球奉為無人可敵的「粉碎機」。為延續傳奇，馬克與頂尖選手們遠赴日本，在更殘酷的戰場尋求下一場勝利。然而真正擊垮他的並非對手，而是「永遠必須最強」的壓力。這份重擔不僅吞噬他的生活，撕裂他與女友道恩（艾蜜莉布朗飾演）的關係。身心崩裂的他為了再度站上擂台，只能依賴麻醉藥撐著，因而一步步陷入藥物成癮的深淵。直到一場慘烈的敗北，讓他的名聲崩塌、感情破碎、人生全面瓦解...。《重擊人生》將於2026年1月23日在台上映。

更多鏡週刊報導

《眾生相》取材真實經歷 金馬最佳導演李駿碩邀砲友助陣

男星化身蒼井優初戀好緊張 《東京計程車》愛侶被時代拆散無緣聚首

豐川悅司化身礦工魅力大爆發 「扶桑花女孩」 肖想親密戲害他尷尬了