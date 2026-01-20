《重擊人生》巨石強森猛增13公斤 造型還原驚呆本尊

記者周毓洵／臺北報導

動作巨星巨石強森（Dwayne Johnson）拋開招牌英雄形象，在改編真人真事的電影《重擊人生》（The Smashing Machine）中迎來演藝生涯最大轉型。為了貼近「UFC 傳奇重量級冠軍」馬克克爾（Mark Kerr）巔峰時期的樣貌，他不只在半年內增重13公斤、連肌肉線條都重新打造，還在每次拍攝前耗費超過3小時進行特效妝與假髮造型，驚人轉變連本尊馬克克爾都當場看傻，直呼：「是我自己！」電影將於本週五（23日）在臺上映。

廣告 廣告

《重擊人生》由A24重磅出品，找來《不羈夜》、《媽的多重宇宙》製片團隊再度聯手，導演班尼沙夫戴（Benny Safdie）要求極度寫實。為了還原馬克克爾的體態，原本就以壯碩聞名的巨石強森，徹底調整鍛鍊方式與飲食結構。他透露，馬克的肌肉並非單純「大隻」，而是充滿爆發力的快縮肌纖維，「不是靠吃漢堡、喝奶昔就能練出來的。」為此他進行大量斜方肌、頸部與背部訓練，同時還得維持格鬥靈活度，直言這是人生與職業生涯中最艱難的一次挑戰。

除了身材重塑，造型工程同樣驚人。本片請來曾為多位影帝操刀的金獎特效化妝師辻一弘（Kazu Hiro），為巨石強森量身打造數十種臉部配件、傷妝與假髮。每次拍攝前，他都得花上三到四小時梳化、遮蓋刺青，親眼看著自己「一點一點變成別人」。當他首次完妝走進片場，不只讓同片演出的艾蜜莉布朗（Emily Blunt）起雞皮疙瘩，連馬克克爾本人都震驚到忍不住爆粗口，形容眼前看到的彷彿是自己的鏡像。

在動作場面上，巨石強森同樣毫不保留。為了讓擂台打鬥的疼痛感真實呈現，導演拒絕大量切鏡與替身，要求他親自上陣正面對打。巨石強森不僅接受，還主動要求對手「來真的」，結果一度被打到腦震盪，拍攝當下的暈眩狀態也被完整保留在鏡頭中。他笑說：「你看到我被揍得很慘，那是真的，因為我真的腦震盪了。」

《重擊人生》描繪1990年代格鬥界的殘酷現實，講述被封為「粉碎機」的馬克克爾，如何在巔峰榮耀、心理壓力、感情崩裂與藥物成癮中逐步崩解。這不只是一部格鬥電影，更是一段關於自我毀滅與重新站起的沉重人生。巨石強森也憑藉本片表現，強勢問鼎金球獎戲劇類最佳男主角，正式宣告從動作明星邁向實力派演員的重要一步。

《重擊人生》巨石強森在半年內迅速增重13公斤，更參加12週格鬥訓練營，讓動作能夠更加精準。（采昌國際提供）

《重擊人生》巨石強森在片中真實還原「UFC重量級冠軍」馬克克爾外貌。（采昌國際提供）

《重擊人生》為了讓疼痛感真實顯現，巨石強森要求對手真打，更導致他一度腦震盪。（采昌國際提供）