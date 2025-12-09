《重擊人生》巨石強森、艾蜜莉布朗強勢問鼎金球獎

記者周毓洵／臺北報導

年度話題力作《重擊人生》（The Smashing Machine）一舉攻入圍金球獎兩大重要演技獎項，巨石強森（Dwayne Johnson）與艾蜜莉布朗（Emily Blunt）分別入圍「戲劇類最佳男主角」與「最佳女配角」。本片將於2026年1月23日全臺上映，強勢的獎季氣勢也讓這部由真實事件改編的格鬥傳記電影備受全球矚目。

巨石強森首度獲金球獎提名便直攻影帝，以飾演UFC傳奇重量級冠軍馬克克爾（Mark Kerr）的突破性演技震撼影壇。他放下過往硬派動作巨星形象，以近乎「脫胎換骨」的表現詮釋一位從高峰走向崩潰、與成癮與自我撕裂搏鬥的靈魂。金獎名導克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）更罕見公開盛讚：「他的演出令人心碎、極為出色，是近年難得一見的極致表現。」讓強森一夕之間成為本屆影帝熱門人選。

與強森共同演出的艾蜜莉布朗，也以詮釋克爾伴侶道恩斯塔普勒斯的沉痛又深刻的演出，拿下個人生涯第7次金球獎電影類提名。她在片中展現既堅強又脆弱、既深愛又被拖入深淵的矛盾情感，被視為「最佳女配角」大熱門，許多媒體更稱這是她「最心碎、最成熟」的演技代表作之一。

《重擊人生》聚焦1990年代格鬥界的殘酷戰場與壓力文化，戲裡的馬克克爾在世界高峰與自我毀滅之間反覆拉扯，最終因藥物成癮跌至谷底。他必須在生命即將崩毀之際，重新面對自己的心魔：不是為了勝利，而是為了活下去。全片強烈的真實情緒與黑暗深度，也讓其在獎季中呼聲持續升高。