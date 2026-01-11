《重擊人生》巨石強森、艾蜜莉布朗強勢問鼎金球獎

記者王丹荷／綜合報導

由「金獎製造機」A24出品，巨石強森在《重擊人生》突破以往硬漢形象，細膩詮釋史上最強格鬥選手馬克克爾（Mark Kerr）的崩裂與重生，艾蜜莉布朗則動人演繹馬克的女友道恩斯塔普勒斯，在研究角色時，艾蜜莉看過當年記錄馬克人生的紀錄片，卻深感道恩的內心世界幾乎未被理解，因此決定將那段空白補上，試圖成為這位女性真正的「代言人」。

巨石強森繼《叢林奇航》後再度與艾蜜莉布朗合作，片中展開層層交織、撕裂又深刻的情感糾葛，情緒張力直逼極限，讓巨石強森迎來演藝生涯的首度金球獎提名、強勢問鼎「戲劇類最佳男主角」，艾蜜莉布朗也以本片拿下她第7次的金球獎電影類獎項提名，入圍最佳女配角，2人皆被外界視為臺灣時間明（12）日上午登場的第83屆金球獎頒獎典禮的強力競爭者。

廣告 廣告

巨石強森片中演繹UFC傳奇重量級冠軍馬克克爾。克爾曾以驚人戰績成為世界關注焦點，也曾因為藥物成癮、心理創傷與自我崩解而跌落谷底。演繹如此1位面臨人生轉折與內心掙扎的人物，呈現克爾從崛起到隕落的人生轉折，巨石強森脫胎換骨的精湛演出，讓金獎名導克里斯多福諾蘭盛讚：「巨石強森的演出令人心碎，表現極為出色，近年來都很難再看到的極致表現！」

艾蜜莉布朗自認過去經常演出「經過設計」的電影化角色，但在看完當年記錄馬克人生的紀錄片後，卻反而對道恩充滿興趣並感同身受，也認為道恩在紀錄片中反而較少被著墨，「馬克很了不起，我可以理解，只是我不太喜歡道恩被看作是成為馬克墜落主謀的描繪。我認為跟1個上癮者同居，一定有完全不同的故事面向。」

她想讓觀眾更深入理解道恩的真實心境，期望成為她真正的「代言人」：「她會與自己抗爭，天生敏感脆弱，但另一面又猛烈、非理性，並愛得深沉與忠誠。我不想去塑造她的身份，也不想粉飾任何事。我認為他們的關係就是那樣，充滿爆發力，有時危險，但同時又互相依賴、深情且複雜。」因此，艾蜜莉選擇替道恩奪回她該有的話語權，並選擇親自走進道恩的人生。

艾蜜莉布朗表示，若無法與道恩本人聊過，理解她人生的高與低，便難以拍攝本片。為此，她花費大量時間與道恩交流。她回憶透露：「我們第1次交談時，她有些戒備不安。」但艾蜜莉也親口向她承諾：「我尊敬妳，我會努力成為妳的擁護者，在生命中那段動盪時期替你說話，站在妳這邊，請妳相信我！」

這讓道恩感受到自己被看見、被接住，敞開心房將完整並無價的人生經驗分享給艾蜜莉。而艾蜜莉也毫無保留地詮釋出道恩的愛與破碎，將情緒風暴、遺憾與奉獻真實呈現，讓道恩大讚：「她太棒太出色了，我再也找不到比她更合適的人選！」更忍不住感動表示：「我覺得自己獲得了平反。」

此外，艾蜜莉布朗發現道恩不斷努力透過自己的亮麗外表，進而確認她跟馬克的關係與位置，「我覺得她的整體造型非常明顯，像是特意吸引他的注意力。我想她很享受漂亮的感覺，總是完美無瑕，頭髮吹得很好，妝容精緻，而且她有一整套的打理方式。」

為此，艾蜜莉布朗與造型師密切合作，並參考90年代末的影像，以及辣妹合唱團與辛蒂克勞馥等風格，更為了展現貼身服裝的身材曲線，做了大量皮拉提斯，力求在銀幕上真實還原，而她極具渾厚情感的精彩演技，也讓她再度問鼎金球獎最佳女配角。《重擊人生》1月23日在臺上映。

《重擊人生》巨石強森（左）與艾蜜莉布朗雙雙問鼎本屆金球獎。（采昌國際多媒體提供）

巨石強森以《重擊人生》首度入圍金球獎。（采昌國際多媒體提供）

《重擊人生》透過艾蜜莉布朗細膩的演繹，成功走進道恩的人生。（采昌國際多媒體提供）