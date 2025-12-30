《重擊人生》揭開巨石強森內心脆弱面

記者周毓洵／臺北報導

由「金獎製造機」A24重磅打造、改編自UFC傳奇冠軍馬克克爾真實人生的年度話題電影《重擊人生》，將於2026年1月23日全臺上映。向來以「無敵硬漢」形象示人的好萊塢巨星巨石強森，這次徹底顛覆自我，在片中卸下英雄光環，首度正面展現內心最脆弱、最掙扎的一面，他更直言這是自己從影以來「最具挑戰性、也最自由的一次演出」。

《重擊人生》描繪UFC重量級傳奇選手馬克克爾站上巔峰、卻在壓力與成癮中逐漸崩裂的人生過程。巨石強森坦言，長年活在外界期待之下，讓他一度感到迷惘與受限，也因此決心走出舒適圈，把人生經驗與情緒全數投入這個角色，「我把心與靈魂都交出來，這個角色徹底改變了我。」

本片同時也是巨石強森與艾蜜莉布朗繼《叢林奇航》後再度合作。兩人戲外是多年摯友，戲中卻演出一段愛得濃烈、卻不斷撕裂的關係。艾蜜莉布朗形容，這次不是浪漫的電影式愛情，而是真實又難以馴服的依存與衝突，「因為彼此夠熟，才敢在鏡頭前毫無保留地脆弱。」巨石強森也直言，若沒有這份信任與默契，就不可能完成《重擊人生》。

憑藉真實而殘酷的情感刻畫，《重擊人生》在國際影壇表現亮眼，不僅在金球獎、評論家選擇獎及威尼斯影展獲得高度關注，更被多家權威媒體盛讚為巨石強森生涯代表作之一。《BBC》直指他的演出具備奧斯卡水準，《帝國雜誌》更形容本片如同現代版《蠻牛》，在擂台上拍出殘酷又詩意的美感。

《重擊人生》片中巨石強森（中）踏出舒適圈，打破既有形象，將所有情感與人生經驗傾注於演出當中。（采昌國際提供）

巨石強森（右）坦言與摯友艾蜜莉布朗（左）的默契與友誼，才能讓他無所畏懼地完成《重擊人生》拍攝。（采昌國際提供）