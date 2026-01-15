《重擊人生》蓋房只為隱藏攝影機 「A24限定特典」只限這三天

1《重擊人生》由巨石強森（右二）詮釋「UFC傳奇重量級冠軍」馬克克爾。（圖／采昌提供）

由導演班尼沙夫戴（Benny Safdie）首次編導長片、帶來真人真事改編的年度話題鉅作《重擊人生》（The Smashing Machine），即將在1月23日於全台隆重獻映。班尼秉持「力求真實」的核心精神，以創新拍攝手法，從零開始搭建主角馬克克爾（Mark Kerr）的住宅，讓攝影機與攝影師隱藏於牆中，如「偷窺」般傳遞人物的實境人生，極度私密的觀賞體驗，就連金獎名導克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）都直呼：「我覺得我『不該』看見這些！像在侵犯他們的空間。」

憑藉《重擊人生》榮獲威尼斯影展最佳導演銀獅獎的導演班尼沙夫戴，在拍攝時秉持「力求真實」核心精神，以創新手法，從零開始搭建主角馬克克爾的住宅，並將攝影機與攝影師隱藏在牆中，讓演員不受布景限制地自由移動。男主角巨石強森（Dwayne Johnson）分享：「我們從未看見攝影機，就直接進入這些情感暴力的場景，班尼讓它感覺像我們真的生活在那裡。攝影指導兼操作師則藏在牆後，根本看不見，也沒有任何燈光設置。」

《重擊人生》導演班尼沙夫戴（左）在拍攝現場與巨石強森（右後）跟艾蜜莉布朗。（右前）討論演出方式。（圖／采昌提供）

選角方面，班尼也力邀多位真實選手親自上陣，不僅請來「UFC傳奇人物」巴斯拉頓（Bas Rutten）、「烏克蘭拳王」亞歷山大烏西克（Oleksandr Usyk）與「Bellator格鬥冠軍賽重量級冠軍」萊恩貝德（Ryan Bader）等人演出，處處可見真實格鬥選手客串，讓他們將實際經驗與生活感帶入，呈現出自然真實感，導演對此表示：「讓那個世界的人參與非常重要，因為我們是以愛、尊重和真實感去呈現。希望觀眾在觀賞格鬥場面時，能真切相信這些事情真的在發生。」

改編自「UFC傳奇重量級冠軍」馬克克爾真實人生故事的《重擊人生》，馬克本人也擔綱電影顧問，不僅親臨片場傳授招式細節，還敞開心房分享內心的脆弱一隅。當他初次觀賞電影、回望人生時，甚至一度情緒潰堤，他坦言：「最後一場戲讓人心如刀割，情緒的強烈程度難以承受。」同時也大讚：「我心中湧動著無數情緒，他們能夠捕捉到這一切並呈現在銀幕上，真的非常了不起！」

值得一提的是，台灣片商也驚喜推出A24影迷必收的「首三日限定特典」，只要購買本片首三日（1/23至1/25）期間場次電影票乙張，即可憑電影票在1/23（五）起至原購票影城兌換「采昌A24收藏卡及電影紀念票」乙份，尤其A24收藏卡僅可經由購買本片電影票換得，敬請把握機會！此外，片商更祭出首週戲院特典「厚磅鑽卡A3海報–巨石強森日文款」，凡購買第一週（1/23至1/29）期間場次電影票乙張，即可憑電影票於1/23（五）起至原購票影城兌換。多樣精美特典活動，活動詳請請見采昌官方社群公告。

