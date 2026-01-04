重擊委內瑞拉！石油投資全看美國臉色 他曝：中國經濟恐怕很快就會出事
記者李鴻典／台北報導
路透社引述4位知情人士的話報導，美國總統川普宣布封鎖所有進出委內瑞拉水域的受制裁油輪後，委國原油出口已跌至最低，並因各港務長（port captains）尚未接獲啟航授權請求，出口作業目前已陷於全面癱瘓。前桃園市議員王浩宇說，中國經濟恐怕很快就會出事。
王浩宇寫下，關於石油。委內瑞拉石油設施當初都是美國公司興建，2007卻被獨裁者沒收，結果因為委內瑞拉不會經營、產量大跌還欠中國債務超過500億美元，石油被拿來便宜賣給中國抵債。
王浩宇說，美國一但要回所有權，中國沒辦法買便宜的石油，債權恐怕都收不回來。伊朗也快完蛋無法便宜買石油，中國經濟恐怕很快就會出事。
此外，王浩宇也表示，委內瑞拉防空系統的核心主力是中國製造的JY-27雷達，中國過去一直宣傳這款雷達可以偵測到美軍的F-22和F-35隱形戰機，來賣給夥伴國家。
結果在這次行動中，美軍發動電子戰（EW）後，這些雷達據報瞬間「致盲」或被癱瘓，完全沒能發揮預警作用，導致委內瑞拉空軍在地面就被壓制。
王浩宇表示，這等於直接告訴中國（以及買中國武器的國家）：「你們引以為傲的『反介入/區域拒止』（A2/AD）能力，在美軍真正的電子戰和隱身科技面前，可能是不堪一擊的。」 這是對解放軍是巨大的技術心理打擊。
王浩宇並指出，此外，中國在委內瑞拉數百億美元的貸款和石油投資，現在完全看美國臉色。
更多三立新聞網報導
北京神盾完全失效！專家：美軍行動打了周錫瑋們一個大大的耳光
有一股無形的力量？鄭明典貼一圖：看見台灣防護罩！
川普重擊委內瑞拉！國際新聞成內政武器，聲量戰打出兩個台灣
美軍神速逮捕馬杜洛！中共戰狼也驚嘆：委內瑞拉不堪一擊程度創紀錄
其他人也在看
2026國運籤出爐！預言4縣市是高度關鍵區「恐藍天變綠地」
2026到來，社會高度關注2026年兩岸是否開戰、也關心大選及國內政局。陽明山姜太公道場依循古禮請示馬年國運籤，卜得上卦「離兌」卦。道場主席羅世新解析內容，指出今年不僅是象徵火運能量旺盛的「赤馬紅羊年」，同時也是九紫離火運全面啟動的重要年份，示警2026大選4縣市恐「藍天恐變綠地」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 516
被川普抓走的委內瑞拉總統馬杜洛是誰？
[NOWnews今日新聞]美軍今（3）日對委內瑞拉發動大規模突襲，先是在凌晨連續轟炸委內瑞拉多地後，再由美國總統川普（DonaldTrump）宣布已將委內瑞拉總統馬杜洛（NicolásMaduro）夫...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 103
共軍若犯台取勝無望？前美國防官員揭「致命弱點」：他們活不下來
即時中心／黃于庭報導中國軍事野心逐年增加，言語、武力恫嚇鄰近國家，野蠻行徑不為國際社會所容。近期美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），要求美國國務院定期檢討其對台交往準則，至少每5年向美國國會提交更新報告。對此，前美國防部官員胡振東接受專訪表示，若台海真開戰，相信美國基於自身利益會介入，並點出共軍「活不下來」原因。民視 ・ 1 天前 ・ 532
委總統突遭美特種部隊入侵帶走！牛彈琴：給世界三大教訓 國際安全警鐘響起
美東時間周六 (3 日) 凌晨，美軍在委內瑞拉發動了一場震驚世界的軍事行動。多方消息證實，美軍出動三角洲特種部隊對委內瑞拉境內目標實施突襲，成功逮捕委國總統馬杜洛及其夫人。 現場畫面顯示，委國首都爆炸火光染紅夜空，委國副總統羅德里格斯緊急聲明稱政府不知總統下落，並要求美方提供其鉅亨網 ・ 6 小時前 ・ 19
力挺軍購案！黃暐瀚點名「藍營三大咖」：若2028他們當總統，台灣需不需國防？
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導政府提出的1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」昨（2）日第5度遭國民黨、民眾黨擋下。對此，資深媒體人...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 383
外交部出重手！中國竟公布沈伯洋個資 「這類人」被嚴辦下場慘了
即時中心／黃于庭報導為達滲透台灣、進而完成統一目的，中國近年持續打壓我國，多次片面宣稱「懲戒台獨」，長臂管轄至國會內部。先前恫嚇將透過國際刑警組織「全球抓捕」民進黨立委沈伯洋；豈料，中國近日再度出招，公布沈的居住地與工作地衛星影像，更威脅其「往哪裡逃」。對此，外交部今（3）日嚴正重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國對我國人民沒有任何管轄權。民視 ・ 17 小時前 ・ 252
川普淡化處理解放軍圍台軍演 陸學者曝美方背後2大盤算
解放軍日前對台啟動「正義使命-2025」大規模軍演，含實彈射擊，落彈區散布在台灣24海里線周邊，美國總統川普（Donald Trump）僅表達「不擔心」，未明確挺台。對此中國人民大學國際關係學院教授金燦榮分析，美方淡化處理是希望穩住中美關係，且判斷和平統一仍是北京優先選項。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 49
停砍公教年金戰鼓響？嘆退休族迎「沉痛存款簿」 反年改大將拋反制第一招
立法院2025年朝野衝突不斷，其中針對軍公教年金改革上路多年，行政院趕在跨年前，針對攸關停砍公教年金、且已在立法院三讀通過的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，赴憲法法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分，爭議恐在新年持續延燒。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（2）日在臉書感嘆，2026年元旦新年的第一道曙光，......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 169
委國防長鐵腕宣誓：不談判不投降！副總統緊急接掌指揮權
隨著美軍在卡拉卡斯時間凌晨 1 點 50 分發動毀滅性空襲，委內瑞拉局勢正進入自查維茲時代以來最危險的時刻。在美國總統川普宣布美軍生擒委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）後，委國內政與軍方首長相繼現身。國防部長帕德里諾（Vladimir Padrino）於清晨發表慷慨激昂的影片談話，強調委國軍方「絕不接受脅迫、絕不投降」，並證實國家目前由副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）暫時領導。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 168
本周最強內幕》軍演前「美國說的真相」，台灣差遠了？謝衣鳳、謝典林恩仇錄，彰化姊弟互打恐遭撿尾刀？
去（2025）年12月底，中國解放軍宣布發動「正義使命2025」軍演，自30日8時至18時將在台海周邊劃設7處臨時危險區，由福建平潭、石獅對台灣北部與西南海域射擊27枚多管火箭，國防部證實落彈點在距離台灣24浬範圍內，比起過往演習更加接近；此次軍演導致超過900班航班、約10萬人次旅客受影響，我交通部嚴厲發聲譴責。國防部30日傍晚在記者會中說明，軍演當日自上......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 25
殲-20飛恆春上空造假遭拆穿! 網友指出其實在廣州 他曝國軍雷達盲點.....
[Newtalk新聞] 中國央視於 2025 年 12 月 29 日播出的相關報導中，出現一段宣稱為殲-20 匿蹤戰機飛抵高雄上空的畫面，隨即在網路上引發熱議。然而，多名網友透過當日天氣雲圖、地形輪廓與建築分布進行比對後指出，畫面實際拍攝地點疑似為廣東梅州市，而非台灣南部空域，質疑央視挪用舊影像進行宣傳。 相關畫面曝光後迅速在社群平台流傳，部分中國網路輿論原先將其視為「軍事震懾成果」，但隨著比對分析結果出爐，討論風向急轉，央視報導的真實性再度受到外界質疑。 此外，12 月 30 日，中共海軍「烏魯木齊艦」被指進入台灣 24 海里鄰接區，台灣海軍「班超艦」對其實施火控雷達鎖定。該艦隨後僅以廣播抗議回應，並未進一步行動即轉向離開。此一發展也被部分輿論拿來對照官方敘事與實際軍事互動之間的落差。 解放軍殲-20戰機。 圖：翻攝自 騰訊新聞@矚望雲霄 在此背景下，解放軍「正義使命-2025」軍演落幕後，官方近日釋出更多空拍畫面，畫面中包含台北 101 大樓、恆春上空與殲-20 同框的影像，再度成為討論焦點。 對此，台灣空軍前副司令張延廷近日在節目中表示，台灣現階段並未具備量子雷達，因此難以有效偵新頭殼 ・ 1 天前 ・ 80
神預言變笑話！周錫瑋嗆美軍「試試看」遭打臉 網笑：中國雷達沒響
美軍日前閃電突襲委內瑞拉並生擒總統馬杜洛，震撼全球。台北縣前縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出。周曾稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至挑戰川普「去試試看」，如今預測完全失準，引發網路熱議與群嘲。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 11
看不到中國犯台有贏的可能！前美國防官員：美軍百分之百協防台灣
[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅，頻繁在台灣周遭發動對台軍演並派出軍機、軍艦擾台，引起國際社會警戒。擁有美軍、五角大廈、美國在台協會（AIT）及軍工體系深厚背景的前美國國防部官員胡振東近日受訪時表示，美國協防台灣的機率「幾乎是100%」，但美軍介入的模式與大眾想像的「派兵登陸」截然不同，而是透過外圍強大的打擊力執行「拒止戰略」。 長期負責美國對台事務的胡振東指出，民眾對「派兵」的想像存在誤區。美軍不進入台灣本島作戰，並非退縮，而是基於三大軍事考量，首先是「避免後勤災難」， 戰爭初期台灣島內局勢必然混亂，若美軍冒然登島，光是通訊整合、物資後勤與軍事協調就會產生極大負擔。 胡振東續指，另一考量是「台灣具備防禦力」， 台灣本身已有堅固的分層防禦體系與充足的守備兵力，美軍不需要替代國軍執行「街頭巷戰」或守城任務；再來是「外圍打擊更有效」，美軍的強項在於制海與制空。主力將部署於台灣周邊，由航母戰鬥群、潛艦及駐日、駐菲基地發動遠程打擊，切斷解放軍的補給線。 對於外界擔憂中國侵犯台灣時可能對台發動「閃擊戰」，胡振東透露，美方對台海情境早已有詳盡的作戰計畫，特別是開戰初期的「黃金 72新頭殼 ・ 1 天前 ・ 128
美逮委內瑞拉總統！趙曉慧：把中共長年經營的三大神話一次拆光光
[Newtalk新聞] 美國對委內瑞拉發動軍事行動，逮捕長期執政的委內瑞拉專制總統馬杜洛（ Nicolas Maduro）及其妻子並將帶往紐約受審。美國總統川普（Donald Trump）稍早在社群平台「真相社群」（Truth Social）PO出馬杜洛戴著手銬與眼罩的照片，震驚國際社會。時事評論作家趙曉慧直言：「這整個過程，堪稱是把中共長年經營的三大神話，一次拆光光。」 趙曉慧在臉書發文寫道：「委內瑞拉由中共長期撐著，包括金援、能源合作、軍售以及政治背書等。但是當美國真的對馬杜洛動手時，北京做了什麼？只有發聲明譴責，沒有任何軍事嚇阻、外交制止或實質反制。這對中共來說是國際形象上的重大失分，對於中共的跟班小弟，在關鍵時刻，中共無法也不敢提供實質保護。」 趙曉慧指出：「『中國製軍備』神話，被拆得精光。中共多年來販售的『反美嚇阻敘事』，在真正的美軍行動面前，完全派不上用場。委內瑞拉長期在軍備上依賴中國，採購中國製防空系統，情報與監控高度依賴中共，軍事體系也深度親中。結果，這一次美軍的轟炸與逮捕行動，中國製軍備無法阻止、預警、反制美軍的火力與軍事行動。」 趙曉慧續指：「中共長期宣傳的『疑美論新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 16
不斷更新／委國防長：不談判不投降！將由副總統領導國家
不斷更新／委國防長：不談判不投降！將由副總統領導國家EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 34
近60％滿意賴清德外交表現！矢板明夫：台灣人清醒 再轟在野1事
外交部1月2日發布民調結果，針對總統賴清德上任至今的外交表現、外交部長林佳龍對外關係處理，以及對美國、日本、中國等外交關係進行調查。對於賴政府外交整體表現部分，59.4%受訪者感到滿意；林部長的對外關係處理部分，68.1%受訪者感到滿意。對此，資深媒體人矢板明夫就解析這份民調的意義，「反映出台灣人對國際現實的清醒認知」，直言賴清德政府努力補課、強化國防、爭取國際支持，卻遭在野黨阻擋國防預算，「誰在三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 152
軍演結束、口水戰繼續！中國國防部又放話
[NOWnews今日新聞]中國針對台灣的「正義使命-2025」演習已結束，多國陸續發聲譴責，美國國務院1日也透過聲明敦促北京克制，停止對台灣施加軍事壓力，並強調反對片面改變現狀的行為。對此，中國官方秉...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 29
解放軍實彈演訓顛覆認知 空軍退役中將：台灣應調整兩岸政策
解放軍「正義使命-2025」演習首度實彈射擊並逼近台灣本島24浬。空軍退役中將李貴發表示，此次演訓在部署效率與範圍上均顛覆過往認知。他示警，若沿用舊有交戰規則，恐增加前線擦槍走火風險，呼籲當局調整兩岸政策以化解危機。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 10
陳水扁將主持鏡新聞YouTube國政節目 NCC：網路不受規範無違規
前總統陳水扁目前正保外就醫，他今天宣布，將主持國政訪談節目《總統鏡來講》，4日起在鏡新聞YouTube頻道播出。NCC對此表示，目前鏡電視依規定不得製播政論節目，不過該節目將在網路播放，不需向NCC申請執照，因此不在規範內，並無違規問題；至於受刑人保外就醫期間能否從事公開活動，屬於法務部權責，由法務部認定。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 355
媒體人舉2028總統挺軍購 徐巧芯：韓國瑜不會提荒唐條例
賴清德總統2025年提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案及天價1.25兆元的軍購預算，2日在立法院會遭藍、白營聯手第5度封殺。有媒體人以「如果2028是韓國瑜當選總統？」為題，力挺政府軍購。對此，國民黨立委徐巧芯反駁，如果總統是韓國瑜，不會提出這麼荒唐的條例內容，她並強調，支持國防不等於無腦支持政府所有的荒謬論述。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 20