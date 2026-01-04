重擊委內瑞拉！石油投資全看美國臉色 他曝：中國經濟恐怕很快就會出事

記者李鴻典／台北報導

路透社引述4位知情人士的話報導，美國總統川普宣布封鎖所有進出委內瑞拉水域的受制裁油輪後，委國原油出口已跌至最低，並因各港務長（port captains）尚未接獲啟航授權請求，出口作業目前已陷於全面癱瘓。前桃園市議員王浩宇說，中國經濟恐怕很快就會出事。

馬杜洛「雙手上銬」狼狽照曝！川普揭密：CIA 布局數月、三角洲部隊收網。(圖／翻攝@realDonaldTrump)

王浩宇寫下，關於石油。委內瑞拉石油設施當初都是美國公司興建，2007卻被獨裁者沒收，結果因為委內瑞拉不會經營、產量大跌還欠中國債務超過500億美元，石油被拿來便宜賣給中國抵債。

王浩宇說，美國一但要回所有權，中國沒辦法買便宜的石油，債權恐怕都收不回來。伊朗也快完蛋無法便宜買石油，中國經濟恐怕很快就會出事。

此外，王浩宇也表示，委內瑞拉防空系統的核心主力是中國製造的JY-27雷達，中國過去一直宣傳這款雷達可以偵測到美軍的F-22和F-35隱形戰機，來賣給夥伴國家。

結果在這次行動中，美軍發動電子戰（EW）後，這些雷達據報瞬間「致盲」或被癱瘓，完全沒能發揮預警作用，導致委內瑞拉空軍在地面就被壓制。

王浩宇表示，這等於直接告訴中國（以及買中國武器的國家）：「你們引以為傲的『反介入/區域拒止』（A2/AD）能力，在美軍真正的電子戰和隱身科技面前，可能是不堪一擊的。」 這是對解放軍是巨大的技術心理打擊。

王浩宇並指出，此外，中國在委內瑞拉數百億美元的貸款和石油投資，現在完全看美國臉色。

