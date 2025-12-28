重整藍營權力結構 鄭麗文將正名「黃復興」

為了杜絕「黨中有黨」，前國民黨主席朱立倫，去年將黃復興黨部裁撤。如今，上任將近2個月的國民黨主席鄭麗文，就委託副主席季麟連，著手成立「黃復興工作委員會」，並裁撤朱立倫設置的「退伍軍人部」。對此，季麟連也證實，近期已在全台各地的縣市黨部，任命「黃復興副主委」。

國民黨副主席季麟連證實，國民黨各縣市黨部的黃復興副主委已就位，打造鐵票部隊。（圖／TVBS）

國民黨副主席季麟連：「我們熱烈地支持他，盼望他高票當選。」被祝福高票當選，在參加藍營中正萬華，議員初選之前，退將張延廷，獲得副主席季麟連大力支持。

國民黨副主席季麟連：「一肩挑起台北市，黃國樑主任委員的任務，他選中正跟萬華，就是中華。」集結泛藍軍系拉抬士氣，但副主席的當務之急，或許還是要擦亮昔日黯淡的「黃復興」。國民黨主席鄭麗文：「黨中央將黃復興黨部解散，的確傷了我們很多軍系的心。」

在競選主席期間 鄭麗文，矢言重振黃復興，如今，朱立倫任內，被整併成退伍軍人部的 黃復興黨部，現在 鄭麗文已擬定，成立黃復興工作委員會，原本朱立倫成立的退伍軍人部原地解編，並由副主席季麟連，親自擔任籌備會主委。

國民黨副主席季麟連 vs. 記者：「鄭主席非常重視非常支持，目前正在籌備期間，(黃復興副主委現在都完成任命了嗎)，已經就位了，是一個光榮的部隊。」為此，鄭麗文近日，也召集全台軍系要角，並在各縣市黨部任命黃復興副主委，期盼原本軍系的8萬多名黨員，實施「小組長制度」 重新打造鐵票部隊。

國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠：「這個黃復興系統 這一塊是很完整，那地方黨部確實在之前，這個組織就比較鬆散，把散落各地的黨員能夠連結起來，現在我們正在做 已經做了兩個月了。」兌現競選諾言，找回軍系尊嚴，另一方面，把前朝路線打掉重練，卻也被黨內解讀意在立威。

