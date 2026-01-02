重新出發再戰2028總統大選？柯文哲回應了
政治中心／楊佩怡報導
民眾黨團今（2）日上午召開「新年新氣象 眾人作夥拚」記者會，現任黨主席黃國昌與創黨主席柯文哲率全體白委出席。在記者會上有媒體詢問柯文哲，日前應援黃國昌時，布條寫下「台灣我來」，是否代表會參戰2028年總統大選？對此，柯文哲回應了。
柯文哲（左）上週出席活動應援黃國昌（右）。（圖／翻攝自YouTube@民眾之聲）
民眾黨創黨主席柯文哲今（2）日出席「新年新氣象 眾人作夥拚」記者會，此次特別參與記者會，也是要幫忙推動《人工生殖法》，柯文哲表示，在陳昭姿委員要上任的時候，他們彼此有討論過《人工生殖法》，這也是陳昭姿個人切身之痛。柯文哲直言當時自己太天真，他跟陳昭姿說：「這有什麼困難？該做就去做啊！這沒問題啊，這可以列為民眾黨的優先法案」。
針對2028年是否參戰總統大選，柯文哲（中）直言：「2026先過去再講吧」。（圖／翻攝自YouTube@民眾之聲）
他連忙道歉，並解釋後來去坐牢1年，出來前面4個月，每天只能只能讀卷宗，直到上禮拜法庭言詞辯論結束，所以才有時間來處理這件事情。同時柯文哲也得出結論，他認為該做就做，不要為了黨派之爭，讓一件本來該做的事情而沒有做，「所以今天只是來拜託國民黨、民進黨的立法委員，這個跟意識形態沒有關係，這是民生法案，所以拜託大家讓我們做該做的事」。
緊接著有媒體詢問柯文哲，上週在應援黃國昌時，布條上寫著「台灣我來」，是否對於2028的總統大選還有想法？柯文哲笑喊：「我跟你講，還是那一句話，2026先過去再講吧，我先把2026的事做好，再想以後的吧」。
原文出處：柯文哲被問是否「再戰2028總統大選」？他笑回29字：我先把2026的事做好
