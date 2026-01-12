重新創造自己 「老鷹四少」陳彥允改名再出發

記者王丹荷／綜合報導

「FIVE TWO EIGHT 五二八」由被粉絲暱稱為「歌神」的阿卡莎納（AKSN）領軍，攜手團員NIKA、劉玳妍、MIA、KAINA組成，今（12）日釋出單曲 〈Circles〉音樂錄影帶；其中NIKA即為當年紅極一時的「老鷹四少」之一的陳彥允，NIKA分享過去身心一度出狀況，親身經歷了這首歌的療癒力量，「現在很健康！」

阿卡莎納去年推出個人單曲〈Don’t give a 發〉後，「FIVE TWO EIGHT 五二八」於去年12月21日、80年一遇的天赦日正式成團，並推出首發單曲 〈Fight for Love〉，以音樂作為傳遞愛、和平與療癒的媒介。阿卡莎納表示，第2首單曲〈Circles〉來自對人生循環的觀察，「當我們在人生旅途中迷失、迷茫，甚至不知道該如何選擇時，很容易在原地打轉。〈Circles〉想告訴大家，相信宇宙的安排，一切都會引領我們走向正確的方向。」

團員 NIKA（陳彥允）也表示，3個月前在LA因過去尚未清理完的創傷被觸發，焦慮、躁鬱、憂鬱與恐慌同時極度湧現，彷彿整個系統超載，「快無法呼吸，脆弱的狀態陷入恐慌。」他形容是一種「明明在陸地上，卻覺得自己在溺水，快活不下去的感覺。」直到第1次聽到〈Circles〉DEMO，「那是1場極其精準的『對話』，像是被堵塞、斷掉的神經迴路，一條一條被疏通重連。」那一刻，他心中只有1句話：「我居然被理解了！」

對於從「陳彥允」改名為「NIKA」，他並不視為切割過去，而是1次「轉身」，「我沒有放棄任何一個時期的自己，只是角色載體超載，選擇放下、往前進，重新創造自己。」他先前赴洛杉磯與阿卡莎納結緣、合作，還曾飛肯亞他蓋的孤兒院做公益，現在的NIKA緊緊抱住了自己，對於即將到來的馬年春節，他表示照慣例會回家團圓，期待與家人一起共度。

