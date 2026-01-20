重新回到舞台 炎亞綸宣告3月登高流舉辦《Ikigai》演唱會

炎亞綸宣布將於3月28日在高流舉辦《Ikigai》巡迴演唱會。（晴空鳥提供）

炎亞綸今（20）日宣布將於3月28日在高流舉辦《Ikigai》巡迴演唱會，這不僅是音樂作品的舞台延伸，也象徵他在修整３年後，重新回到舞台、與觀眾對話的重要起點。

《Ikigai》巡演首站選在高雄，對炎亞綸而言別具意義，他表示，過去少有機會在高雄舉辦大型音樂演出，這次能夠站上高流，讓他格外開心，歌單安排上，也會精心挑選。談到《Ikigai》專輯發行後的心情，最讓炎亞綸印象深刻的不是成績，而是來自歌迷的回饋，讓他意識到仍有許多人在等待他的音樂作品。

《Ikigai》巡演首站選在高雄，對炎亞綸而言別具意義。（晴空鳥提供）

為了迎接這場演唱會，他專注於節目內容與準備，彩排階段全力投入，只要準備到位，真正站上舞台時，其實就沒有什麼好擔心的。談到戲劇創作，他也表示目前產業環境仍受到平台與類型限制，因此選擇成立公司，希望未來能與創作理念與節奏相近的導演、編劇與演員合作，在更穩定的狀態下完成作品。

近年同時投入音樂創作、影視製作與品牌經營，炎亞綸表示，品牌經營者與站在舞台上的自己，是截然不同的角色，也讓他在藝術理想與市場現實之間學會取得平衡。

