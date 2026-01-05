重新堤外道重機碰撞事故4人傷 雙方酒測皆零、警方釐清肇因

（新莊警分局提供）

記者黃秋儒／新北報導

新北市警察局新莊分局昨（4）日16時許接獲通報，新莊區重新堤外道往三重方向10K+100處發生A2類交通事故，警方立即到場處理並協助救護。

新莊警分局指出，經初步了解，李男（19歲）騎乘重機車載羅男（19歲），行經該處欲左轉往利濟橫移門方向；吳女（44歲）騎乘重機車載高女（41歲）沿重新堤外道往三重方向直行，雙方於路口疑因A車誤判（看錯）號誌起步而發生碰撞，致4人受傷送醫救治。

新莊警分局表示，警方對兩車駕駛實施酒測，酒測值均為0；事故現場由新莊分局交通分隊實施調查、勘查採證、照相及測繪紀錄，後續將釐清肇事原因與責任歸屬。

新莊警分局呼籲，駕駛人行經交叉路口務必減速慢行，注意標誌、標線及號誌等管制措施，切勿貪快或僥倖違規，以維護自身及其他用路人安全。