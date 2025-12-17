重新定位台灣角色 Y’s Day週三青年日從歐洲議會看國際挺台新模式
[Newtalk新聞] 17日晚上台灣公共策益、台灣智庫、台灣教授協會、台灣青年世代交流協會、台灣青年基金會、中央廣播電台、新頭殼、台灣公民人權聯盟、台灣勵志協會以及US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站等單位等團體，共同於思享森林咖啡廳舉辦Y’s Day「週三青年日」第133場（「鏈結世界」系列第29場），主題：「在地緣政治縫隙中前行：從歐洲議會看國際支持的新模式」。
主持人、東吳大學政治系副教授陳方隅在開場指出，台灣在國際處境十分困難，但是有很多人在外交前線努力，而吳次長在駐法期間開創了台灣的能見度，為台灣帶來很多珍貴的曝光。
台灣智庫民調與輿情中心主任郭玫岑表示，日前蕭美琴副總統在外交部長林佳龍陪同下，出席於歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會，並以「台灣是動盪世界中可信賴的夥伴」為題發表演說，對台灣而言具有高度象徵與實質意義，不僅突破長期以來台灣高層難以進入歐洲政治核心場域的限制，也顯示歐洲民主國家對台灣角色的重新定位。
她指出，在這次關鍵出訪中，外交部次長吳志中與現任駐歐盟代表、前駐德大使謝志偉，扮演重要的協調與溝通角色。吳志中曾擔任駐法大使長達六年，長期深耕歐洲政界與輿論場，並多次在國際媒體上為台灣民主與主體性發聲。
郭玫岑分析，在烏俄戰爭重塑歐洲安全想像、中國持續支援俄羅斯、地緣政治板塊快速重組的背景下，歐洲對威權擴張的警覺明顯提升，也為台灣創造新的外交空間。此外，外交部於2025年推動「歐洲臺灣文化年」系列活動，透過文化與公共外交的多層次交流，進一步深化台歐社會層面的連結，這些累積有助於台灣在歐洲建立更穩定、長期的支持網絡。
郭玫岑最後表示，台灣外交的挑戰不僅在國際場域，也在國內社會如何理解這些突破。唯有讓社會清楚認識台灣在世界中的真實處境與戰略選擇，才能在快速變動的地緣政治中，為台灣的民主與國際空間累積更堅實的社會共識。
外交部次長、前駐法大使吳志中表示，這十年來國際關環境變動非常大，十年前法國將中國視為重要的戰略夥伴，世界各國都跟中國保持友好，如今中國在世界上的形象是具有高度侵略性的國家，相較之下，台灣在國際上有非常好的形象，我不只讓法國人認識台灣的重要性，要讓世界各國提到台灣都是正面的聲音。
吳志中比喻，相較於中國的「講好中國故事」，「我們在寫一個屬於台灣的傳奇」，而傳奇比故事更加吸引人。過去台灣默默無名、還會被叫錯名字，如今台灣是世界各國的焦點。世界各國都知道台灣國際處境艱難、不斷被中國欺壓，但我們仍突破困境，在經濟、公共衛生、半導體與科技業、民主自由等各領域取得優秀的成績，我們成為世界各國佩服的對象，大家都想知道台灣是怎麼辦到的，我們就是這樣一個傳奇角色，這是政府、外交人員、與台灣社會共同努力的成果。
吳志中指出，過去大部分國家都和中國有經濟往來，因此不願意介入台海之間的紛爭，但現在台灣不只是中國的核心利益，台灣也是美國、日本、歐洲、世界各國的核心利益。過去台灣議題是在聯合國上不可提及的禁忌，如今台灣卻是抵抗威權體制的重要堡壘，使除了歐洲國家外，日本、紐西蘭也都派軍艦至台灣海峽，各國強權也在台灣舉辦軍事演習，這都顯示世界各國對台灣的關注與重視。
吳志中強調，國際關係並非看軍事實力，世界也不是只有兩岸議題，台灣的實力在國際上許多領域都是非常重要的存在，因此我們應該避免將台灣議題成為中國國內議題，而是把台灣拉到世界舞台上，這也是外交人員重要的工作。台灣只要繼續吸引國際朋友的注意，就會相對安全，只要我們與世界的維持利益一致，大家就會共同保護這個利益，因此，想要台灣安全，就要持續讓世界看見台灣，只要世界持續關注台灣，就是國際中最大的安全保障。
與談結束後，主持人和青年們也針對「如何應對中國的戰狼外交」、「如何向國際夥伴解釋一中原則與一中政策」、「安排出訪行程的趣事」等提出問題，與談者也深入地一一分析與回答。
Y’s Day「週三青年日」系列活動會持續舉辦，2026年1月7日週三青年日主題是「憲政當機中：從憲訴法爭議看台灣的制度僵局」。
