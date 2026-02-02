重新思考有線電視分區限制的逐步取消：台灣影視產業競爭秩序的關鍵轉折
台灣有線電視起源於1970年代至1993年「第四台」[1]地下化時期，1993年在政府納管與《有線廣播電視法》制定後逐步合法化，並採取分區經營制度，以避免重複投資並確保基礎建設鋪設；此後二十餘年，有線電視在地方市場快速擴張，成為家庭主要收視平台，但也逐漸形成區域性寡占結構。進入2010年代後，隨著數位化、寬頻網路與 OTT 串流服務興起，有線電視用戶數開始下滑，其以分區、頻道為核心的經營模式面臨挑戰，促使政府與立法部門重新檢視分區制度是否仍符合數位匯流與跨平台競爭的現實。
[1]https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E5%8F%B0
第四台，是指在1969年先發展社區共同天線後，自1970年代至1993年間，台灣民間社區共同天線業者在當時依法成立的三家商業電視台之外，私營的各種地下電視台的統稱。早期未合法化前，主要利用盜版錄影帶、錄影設備、衛星天線、纜線等播送。曾在1983年至1992年期間，被中華民國政府取締，1992年，台灣第四台業者遊說中華民國立法委員推動有線電視合法化，最後在1993年7月16日由中華民國立法院、行政院新聞局等政府單位訂定《有線電視法》（今《有線廣播電視法》），1994年起，政府開放資格審查，並發放有線電視系統業者許可證，故「第四台」在台灣也成為有線電視的代稱。
在數位匯流浪潮和 OTT（Over-The-Top）串流服務快速崛起的背景下，台灣傳統媒體結構正面臨前所未有的轉型壓力。其中一個核心政策議題，是政府規劃漸進取消有線電視分區經營限制，從過去的 47 個分區變成18 區、再濃縮為4 區、最終到無分區限制的自由競爭模式。這項改革提案不僅牽動既有有線電視業者的商業版圖，更攸關傳統媒體競爭結構、消費者選擇權以及與 OTT 市場的融合與界定。[1]
本文將從政策背景、產業結構、競爭現實與未來挑戰等面向進行全面評析。
有線電視分區限制的歷史與制度邏輯
台灣有線電視制度傳統上施行地理分區經營模式，讓各區僅有特定業者經營以避免重複投資與過度競爭。此一政策緣起於 1990 年代初的媒體市場規制考量，旨在確保系統投資與內容分發之穩定性。然而多年來的發展結果，卻演變為各區域可能形成獨占或寡占情況，使得市場競爭不足、選擇有限。
例如，早期法規明文規定一區最多 5 家經營者，但由於結構性限制及資本力量分佈，實務上在多數分區形成少數業者主導的局面。政府因此先後多次修法調整區域經營政策，試圖以「讓利新進」[2]的方式打破過度結構化的市場。
取消分區限制的政策內容與方向
立法院法制局於官方報告[3]中指出，行政院已規劃漸進取消有線電視分區限制，分階段調整為全台無分區限制的制度，即逐步從目前的 47 個分區縮減到 18 區、再縮減到 4 區並最終放開。政府主張此舉可促進跨區競爭、提高產業效率與服務品質。
該報告同時指出，此政策並非單純取消限制，而在於透過逐步鬆綁、調整架構，讓市場競爭力能夠提升，同時蒐集各界意見以作為立法院決策的參考。報告中特別強調，本身並不提供絕對立場，而是彙整不同立場的言論。
市場現實：成熟市場、OTT 挑戰與競爭壓力
有線電視產業在台灣已屬成熟市場，全台有線電視訂戶持續下降，至 2025 年第一季僅約 433 萬戶，覆蓋率不到五成，而訂戶數呈現下滑趨勢。
同時，隨著寬頻網路普及與 OTT 平台例如 Netflix、Hami Video、KKTV 等服務的興起，傳統有線電視服務面臨強烈替代性競爭。這種競合關係顯示有線電視與 OTT 之間已具有效的市場替代性與重疊消費選擇。
此外，中華電信 MOD 作為 IPTV 服務，早已以全國性網路提供一致的影視內容，實證了跨區經營在技術與商業上的可行性；然而，有線電視仍受分區制度拘束，導致在提供高度相似視聽服務的情況下，不同類型業者卻承擔不對等的競爭規則，形成制度性的不對稱競爭。
取消分區限制的利弊分析
對市場有利的部分，可以促進競爭與產業效率。 支持者認為取消分區限制可以解除歷史包袱，讓系統商跨區經營、形成足夠規模以提升服務品質與營運效率，類似市場自由化的正規邁進。此外，跨區競爭也能使新穎服務（例如整合 OTT 與寬頻平台）更具競爭力，促進創新。
逐步縮減分區制度也可避免資源浪費，例如在某些分區過度競爭（代表性分區如台北市的大安、中正、內湖等人口密集區）而在其他分區競爭不足（代表性區域如部分東部或中南部非都會縣市的單一分區）的問題，同時促進整體市場結構的優化與重整。
但是這樣的政策規劃，也很可能加劇壟斷與市場集中。反對取消分區限制者指出，在放鬆地域限制下，資本雄厚的大業者可能透過併購或整合快速擴張而形成更高度集中或跨區壟斷結構，使中小系統業者承受生存壓力，反而減少競爭性。
過度集中亦可能減弱地方性服務與在地議題內容的深度投入，並可能影響頻道授權與議價能力，甚至形成新型的市場壟斷態勢。這些憂慮反映出分區取消本身可能產生的負面效應值得嚴肅評估。
傳統影視業者與 OTT 業者的競合與政策走向貼合
值得注意的是，數位視訊市場已經出現多樣競爭者，例如：傳統有線電視、IPTV 服務、OTT 串流平台等服務共存，而不是單純的業務平行市場。成熟的政策設計需考量跨平台內容、消費者行為與數據邊界[4]等因素。
例如在市場界定上，有研究指出 OTT 與有線電視在消費者需求上具替代性，而現行法律對 IPTV 與 OTT 的界定仍不如對有線電視清楚，存在法規空間與競爭監理挑戰。[5]
因此，分區限制取消不僅是市場重組，更是如何透過競爭政策打造公平的數位匯流市場的核心。政策應同時重視跨平台公平存取（例如頻道與內容授權）、消費者資料使用與透明度，以及防止市場高度集中等競爭政策。
政策如何同時保障消費者權益與公平競爭
取消分區後，消費者可能享有更低價格、更豐富的服務選擇及跨區比價自由。然而，市場集中或資本合併後的議價能力也可能反過來提高進入門檻或減少選擇空間。因此，政策執行必須同步建立競爭監察措施，如反壟斷規範、頻道公平存取機制，以避免新市場壁壘形成。
此外，跨區競爭可能導致服務品質不均等，政策需保障地方與弱勢族群在數位服務接受與內容取得的公平性，而非單純假設市場力量足以自我矯正。
從「開放分區」看台灣影視市場的未來
取消有線電視分區限制是一項具有深遠效應的政策議題，其影響超出單一產業調整，而是涉及媒體結構重塑、競爭秩序建立與數位匯流政策整合。政府對此採取漸進式放寬策略本身就反映出政策的敏感性與多面向利弊。
在政策設計與執行上，關鍵不是簡單放開限制，而是如何用競爭政策、消費者權益保護、跨平台監理等綜合機制搭建一個公平、活絡、兼具在地與創新能力的影視生態系統。
未來，隨著 OTT 平台進一步拓展影視內容、跨平台競爭加劇，台灣的媒體市場將不能再以傳統分區制度來回應市場挑戰，而需要更具動態性、以消費者需求與競爭公平為核心的制度進化。
[1] https://www.ly.gov.tw/EngPages/Detail.aspx?nodeid=6586&pid=83041
[2] 所謂「讓利新進」就是透過降低門檻或釋出既有業者的部分市場利益，引入新的競爭者，以打破長期由少數業者主導、缺乏競爭彈性的市場結構。
[3] 同註1。
[4] 「數據邊界」指的是，哪些使用者資料可以被蒐集、如何被使用、能否跨平台／跨業者流通，以及由誰負責監理與問責的界線。
[5]https://www.researchgate.net/publication/254120642_Substitutability_between_Online_Video_Platforms_and_Television
其他人也在看
吳尊PO愛妻照放閃！甜喊「我們的30週年」 粉絲卻轟騙局：當年宣傳單身
前偶像團體「飛輪海」成員吳尊，因帥氣外型擄獲不少女粉絲，即使婚後依舊有著高人氣，近年將重心轉移至家庭生活，不時透過社群平台分享與老婆林麗瑩、兒女NeiNei及Max的互動日常。昨（1）日吳尊在社群平台PO照放閃，甜蜜寫下「我們的30週年」 ，不過底下中國網友卻是留言嘆「當年還宣傳單身」。
快訊／北市馬偕員工「躺高樓女兒牆」 消防隊架設氣墊搶救中
北市馬偕醫院大樓外，目前有1名職員「躺高樓女兒牆」，北市消防局獲報已派人車趕往現場，警方也到場拉起封鎖線，目前該位民眾正躺在6樓的女兒牆，為免發生意外，消防隊已架設氣墊，並試圖與該員工溝通中。馬偕醫院回應表示 ，正在理解此案中。
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
25萬散戶進場後 台股三天跌掉1400點
聯準會準新主席消息一公布引發「華許拋售」，美股、金銀、比特幣全跌，台股盤中一度重跌逾680點，加權指數連跌三天共跌超過1400點，而據證交所資料顯示，上周五有交易人數迎來162.5萬人次的次高紀錄，而相較台股下跌前共新增25.58萬散戶進場，成為這一波連跌的「受災戶」，慘遭割韭菜。
孩太吵「1家4口遭丟包」！風向全變了 名醫嘆：原來是不能丟錯人
日前一名替代役溫男遭多元計程車司機丟包在台64線，隨後遭後方4台車輛輾斃。後續又有一名媽媽控訴，因為孩子太吵，一家四口被接駁車司機丟包在路邊。婦產科名醫蘇怡寧就感嘆，兩起事件輿論風向完全不同，「原來台灣不是不能丟包，是不能丟錯人？」
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活
不吃糖、主食吃很少「血糖卻很高」？醫一聽就懂 門診天天都遇到
「我沒有在吃糖，也很少吃主食，真的很奇怪，為什麼血糖還是偏高？」鄧雯心醫師｜身心平衡，享瘦人生分享，這是門診中，糖尿病前期患者最常提出的疑問之一。實際了解患者的日常飲食後卻發現，看似「吃得不多」，其實早已讓血糖頻繁波動。 看似吃得不多 其實都是「快速變成糖」的食物 有患者向醫師分享，一天的飲食大多是早上一杯二合一咖啡，搭配饅頭或三明治；中午經常忙到沒吃；晚上則簡單吃炒麵或炒飯。乍聽之下熱量不高，但鄧雯心指出，這些食物進入體內後，都會很快轉換成糖，長期下來容易讓血糖控制失衡。鄧雯心強調，分享這類門診故事，並非取笑患者，而是因為「這樣的情況幾乎每天都在發生」。許多患者並非刻意忽視健康，而是從未有人清楚告訴他們，哪些食物會影響血糖、又該如何調整。 衛教速度追不上疾病速度 糖尿病風險在生活中累積 「門診時間有限，健保診間往往只有短短幾分鐘，但糖尿病相關的飲食衛教，真的太重要了。」鄧雯心感嘆，衛教與資訊傳遞的速度，往往跟不上糖尿病盛行的速度，再加上外食比例高、生活步調快，讓許多人在不知不覺中走向血糖失衡。 診間五分鐘快速版 改善血糖的飲食四大重點 鄧雯心也分享自己在診間，常用「五分鐘快速版」的飲
遭爆「服務業殺手」奧客行徑 Melody震驚揭「無法回應」原因！喊話勿抹黑、網暴
Melody遭爆私下許多行徑惹毛服務業，被網友在Threads上指控根本是「服務業黑名單大集合」，她在限時動態上發文回應：「我今天看到關於我是『奧客』和『服務業殺手』的新聞，自己也非常驚訝。」
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。
威力彩27槓飆8.7億！4生肖「財神爺罩」財運噴發 一夜翻身不是夢
威力彩頭獎連27期槓龜，財神爺急尋有緣人！台灣彩券公司預估，今（2）日晚間開獎的威力彩，頭獎金額將上看8.7億元。若一注獨得，這筆巨額獎金將創下第五屆公益彩券發行以來的第三高紀錄。《搜狐網》命理專欄也點名四大生肖近日財氣四溢、如有神助，有機會成為幸運得主。
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。
李千娜41歲與21歲女兒合照宛如姊妹！粉絲驚呼：根本「演藝圈最美母女檔」！
先看媽媽李千娜的造型，這套真的很有記憶點！紅色皮革長禮服勾勒出俐落線條，胸前再疊上銀色鍊甲感的金屬層次，紅與銀的碰撞讓整體氣場非常舞台型，搭配紅色耳飾與手環點綴，整個人站在鏡頭前就是一個焦點。這種高難度造型很吃狀態，但她完全撐得住，膚況與輪廓都穩到不行，...
連2波冷氣團報到！這天低溫探9度 未來1週天氣曝光
中央氣象署公布最新天氣趨勢，本週天氣呈現「先冷後回溫、週末再轉冷」的變化型態，週二白天起冷氣團減弱、氣溫回升，但週五晚間起又有鋒面與新一波大陸冷氣團接力南下，週末明顯轉冷。
張又俠寫給習近平的一封信？矢板明夫：最荒謬的，正是談到台灣的那一段
中共中央軍委副主席張又俠以及軍委委員劉振立近日遭官宣落馬，相關話題持續延燒。資深媒體人矢板明夫撰文指出，近日，網路上流傳一封署名「張又俠寫給習近平」的所謂「公開信」，迅速在華語圈擴散開來。遺憾的是，部分媒體在引用時，似乎忽略了最基本的查證與判讀，使這樣一篇明顯粗糙的文本，被誤認為「內幕材料」。其實，稍作分析便可看出，這封信經不起推敲。
影/結帳排隊吵起來！高雄超商45歲女竟遭73歲阿嬤打倒在地
不是比較年輕就一定贏喔！高雄市鼓山區昨天（1日）發生一場「女人的戰爭」，一位45歲中年女子跟73歲阿嬤，在超商裡因為結帳排隊問題吵架跟打架，結果中年女子被打倒在地。
服務業公敵／獨家！態度傲慢沒禮貌 Melody奧客行徑遭服務業連爆
女星Melody（劉恭顯）主打「瘋癲貴婦」人設，辭去節目《11點熱吵店》後，主要作直播帶貨業績甚佳。但給人優雅、風趣印象的她，卻被爆出是「服務業殺手」，多名網友指她態度傲慢、咄咄逼人，甚至驚恐地說：「每次上班都祈禱今天別遇到她」。
浴室門橡膠條「黑黴」清不掉？專家授「1張廚房紙巾」馬上搞定 主婦實測：真的有用
浴室再怎麼打掃，回過神來，浴室門的橡膠條（密封膠條）又冒出黑黴……一旦長出來就很難清，真的很棘手。對此，「saita」網站分享一個能有效清除橡膠條黑黴的方法。 頑固黑黴用「紙巾捲條濕敷法」最有效 浴室門橡膠條上的黴菌，用一般清潔劑往往很難清掉。尤其橡膠材質容易悶濕、又是黴菌最愛躲的地方。這時候推薦使用——「紙巾捲條濕敷法」：把廚房紙巾扭成細條，讓除霉劑能緊緊貼住縫隙，藥劑才能深入作用。 清除浴室門橡膠條黑黴：準備工具•除霉劑•廚房紙巾•牙刷•清潔用橡膠手套 使用除霉劑時的注意事項 •務必保持通風換氣（打開窗戶、開排風扇）•除霉劑對皮膚有刺激性，一定要戴手套操作 步驟1：把紙巾扭成「紙巾捲條」把廚房紙巾剪成細長條，然後扭成像「捲條」一樣的細條。做細一點的好處是：能更貼合橡膠條凹槽，也更容易讓藥劑滲透到深處。 步驟2：直接在橡膠條上噴除霉劑先把除霉劑直接噴在發霉的橡膠條上，讓藥劑先覆蓋住黴點。 步驟3：放上紙巾捲條「濕敷」，再噴一次把剛做好的紙巾捲條放在橡膠條上，接著再噴一次除霉劑，讓紙巾捲條吸附藥劑、牢牢貼住發霉處。然後靜置約15分鐘，讓藥效確實作用。 步驟4：取下紙巾捲條→輕刷→沖洗乾
【Yahoo早盤】台股跌逾600點失守3萬2大關...分析師呂漢威：守住「這」點位無須悲觀
美國總通川普提名偏鷹派華許（Kevin Warsh）為下任聯準會主席後，黃金、白銀隨即分別崩跌11%、31%，加密幣與美股同步拉回。台股指數2日以下跌55.29點、32,008.46點開出後賣壓迅速湧現，盤中一度重挫473.6點至31,590.15點，失守3萬2千點整數關卡，並跌破5日與10日線。資深證券分析師呂漢威指出，短線關鍵看能否守住月線約31,395點附近，只要支撐未破，台股仍屬高檔震盪整理格局，無須過度悲觀。