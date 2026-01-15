「重新校正」? 中國還是破壞性力量? 隨總理訪北京被追問 加外長「已讀不回」

加拿大外長安妮塔．阿南德（Anita Anand）。 圖：翻攝自安妮塔．阿南德推特（@AnitaAnandMP）

[Newtalk新聞] 加拿大總理馬克·卡尼 14 日率團開啟為期 4 天的訪中行程。在抵達北京的數小時後，加國外交部長安妮塔·阿南德始終對一個敏感問題避而不談。

據加拿大《國家郵報》報導，週三晚間，在北京的記者會上，阿南德被反復追問，自由黨政府是否仍堅持《加拿大印太戰略》中對中國的嚴厲定性。

之前，對美國政策亦步亦趨的杜魯道政府，緊隨其後頒佈印太戰略檔，將中國定位為「日益具破壞性的全球大國」，還無端指責中方「愈發無視國際規則與準則」。曾擔任加拿大國防部長的阿南德也曾多次發表類似論點。

這此訪中面對記者提問，阿南德始終拒絕回應自己是否認同這一說法，僅強調卡尼當選後組建的新政府已確立了「全新的外交政策」。

加拿大之前對中國電動車加徵 100% 關稅。圖為停放在港口，等待上貨輪外銷歐美市場。 圖 : 翻攝自新華網

「當前我國正面臨經濟承壓的局面，未來十年內實現交易夥伴多元化、將非美貿易額提升至少 50%，對我們而言至關重要」，她補充道。

阿南德強調稱，作為加拿大的第二大交易夥伴，中國無疑是加拿大「亟需與之坐下來談判的重點國家」，卡尼此次訪華的目的正是為了「重新校正」雙邊關係，「這是一個複雜的議題，也是一個複雜的關係。」

據報導，在週三記者會上，阿南德表示，雙方將圍繞經貿關係展開磋商，同時探索其他合作機會。

阿南德向記者透露，加拿大政府已耗時數月，致力於消除與中國之間的貿易摩擦，其中最關鍵的就是中方針對加拿大油菜籽出口的懲罰性措施。

加拿大前總理杜魯道。 圖：翻攝自杜魯道 X 帳號

2024 年 8 月，跟隨美國政策的杜魯道政府，對中國電動汽車和鋼鋁產品分別加徵 100% 和 25% 關稅，令兩國關係惡化。中方隨後發起「反歧視調查」，並根據調查結果將加拿大油菜籽作為反制對象。

被問到是否對中方取消油菜籽反制措施保持樂觀，她說 :「相關磋商已取得積極進展，談判仍在持續推進，」阿南德補充說 :「我們此行的目的，是為加拿大各經濟領域發聲，未來數日相關工作也將繼續開展。」

卡尼此訪是加拿大總理 8 年來首次訪華。加方聲明稱，卡尼此行將與中方就貿易、能源、農業及國際安全等議題展開磋商。

加拿大總理卡尼。圖 : 達志影像 / 路透社

《國家郵報》指出，阿南德在北京記者會上保持沉默，恰恰折射出卡尼當選後、加之該國與美國爆發貿易戰以來，加拿大政府的對華關係已發生根本性轉變。新一屆政府正逐步摒棄杜魯道執政時期的對華強硬定位。

加媒分析稱，卡尼政府已將中國視為推動非美出口貿易的關鍵市場。未來數月，渥太華方面或將重新界定其對中國的公開立場。

