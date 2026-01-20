重新橋奪命追撞！男大生超車不當撞死女騎士 頸椎斷裂慘死畫面曝光

新北市三重區重新橋日前發生一起嚴重車禍意外。根據監視器與行車紀錄器畫面顯示，20歲李姓男大生騎乘機車載著22歲王姓女子，沿重新橋從新莊往三重方向行駛。當時李男行駛於機車專用道右側，隨後變換至內側車道準備超車。

事發經過顯示，前方車輛突然切換至外側車道，李男一時想從內側加速超車，卻未能妥善留意前方路況與行車間距，直接追撞同樣行駛於內側車道的47歲許姓女子機車。強烈撞擊導致兩車瞬間失控倒地，三人當場摔落路面。

廣告 廣告

警消人員獲報趕抵現場時，發現許姓婦人的安全帽已經掉落在一旁，頭部重創且頸椎斷裂，已無呼吸心跳。儘管緊急送往醫院搶救，仍宣告不治。李男與王女則僅有多處擦挫傷，意識清楚，經評估後並無生命危險。

三重分局表示，事故發生後立即封鎖現場採證，並對李男實施酒測，結果為零，排除酒駕可能。初步研判，事故疑與李男未注意前方路況、臨時變換車道有關。雙方駕照資格均屬正常，實際肇事原因與責任歸屬仍待進一步釐清。

整起事故過程被前方另一輛機車的行車紀錄器完整拍下，影片上傳至YouTube頻道「WoWtchout－地圖型行車影像分享平台」後，引發大量討論。部分網友質疑拍攝者的行車行為，認為原PO沒打方向燈變道，急切繞過造成後車反應不及。另有網友則將矛頭指向李男，批評其騎乘速度過快，沒有保持安全距離，才是肇事主因。

警方訊後已依過失致死罪嫌將李男移送新北地檢署偵辦，後續將由檢方進行相驗，釐清詳細肇事責任。這起事故再次提醒用路人，行車時務必保持安全距離，注意前方路況，避免類似悲劇再次發生。

更多品觀點報導

西班牙高鐵相撞！增至40人喪命 遺體拋飛數百公尺

18歲護校生遭吊車輾斃！司機離世子女不理 母砲轟：公司調解態度差

