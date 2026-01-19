重新橋死亡車禍！男載友急切撞死婦 車禍畫面掀熱議

警方到場釐清車禍原因。（圖／翻攝畫面）





新北市三重重新橋日前傳出一起死亡車禍，一名李姓男子騎車載著王姓女友人，行經重新橋，見前車突然變換至外側車道，因此急切內側車道要超越對方，卻未注意車前狀況與安全距離，當場追撞前方的許姓婦人，導致2車3人重摔在地，醫護人員到場時，發現許婦頸部骨折、頭部外傷，緊急將他送往醫院，但經搶救後仍宣告不治，至於李男與王女則僅多處擦挫傷並無大礙，全案將朝過失致死罪嫌偵辦。

據了解，20歲李姓男子持照正常，騎車載著22歲王姓女友人，上週一（12日）下午2時許，沿著重新橋由新莊往三重方向行駛在外側車道上，見到前方機車突然從內側車道切至外側，因此打方向燈急切接，卻未注意到前方車況，追撞前方的47歲許姓婦人，2車3人全都重摔在地。

新北市消防局獲報到場時，發現許婦頭部外傷、頸部骨折，送往醫院搶救後仍宣告不治，至於李男與王女則均只有輕微擦挫傷，並無生命危險；轄區三重警方對李男實施酒測，酒測值為0，確切車禍事故原因仍待釐清，詢後也將他依過失致死罪嫌送辦。

而整個車禍過程，都被當時行駛在外側車道，被李男超車的機車全程錄下，上傳到YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」引起討論，有網友指責原PO「左線龜車，原po急切繞過，後車來不及反應」、「事實上是被原PO害到的吧，原PO不管雙方速差沒打方向燈未保持安全距離就直接變換車道，後車超速行駛被原PO一切急忙變換車道就追撞慢車了」、「原po變換車道沒打燈，後車閃避撞擊」。

也有網友斥責李男「載人飆車啊 活該」、「騎太快害人害己害女友」、「最倒楣就被追撞的那個 原po跟drg都有問題 drg不太可能完全沒看到前面那個 沒有視線死角的問題 速度也沒快到原po換道後煞不下來一定要緊急變道」

