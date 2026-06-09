重新橋紅色鋪面挨批易滑 新北交通局：檢測達標、籲減速

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CNEWS匯流新聞網記者唐有為／新北報導

新北市交通局針對日前民眾在網路反映，重新橋往新莊方向引道之紅色鋪面於雨天疑似導致機車打滑，引發外界對行車安全之疑慮，已於昨（8）日會同監造單位及專業材料檢測機構，赴現場進行實地檢測。結果顯示該路段鋪面防滑係數大於50 BPN，數據符合道路安全標準，現場亦未發現鋪面剝落、破損或任何異常情形。

交通局說明，該處鋪面屬於民國100至101年間推動「車道鋪面顏色管理」政策時所設置。當時全市共規劃27處，主要繪設於汽機車交織頻繁的路段，包括機慢車右彎匯入主線區域及跨市橋梁上下橋處，運用醒目色彩提醒駕駛人注意周邊車流動態，降低事故發生風險。

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針對這類交通設施，交通局指出，因應近年道路工程設計理念的演進，目前已停止新增此類紅色鋪面設施。不過，既有設施仍納入日常巡查及定期養護計畫，確保路面品質維持在標準範圍內，保障用路人權益。

交通局強調，後續將持續觀察該路段使用狀況並進行滾動檢討，同時呼籲市民，雨天行車環境視線不佳且路面濕滑，駕駛應配合環境調整行為，適度降低行車速度、保持適當安全距離，並儘量避免急煞或急轉彎等操作，以共同維護行車安全。

照片來源：新北市政府交通局提供

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