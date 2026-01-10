「重新理解什麼叫活著！」凱特王妃44歲生日 回顧抗癌2年恐懼與淚水

凱特王妃過44歲生日，發布「大自然之母」影片系列的最終篇〈冬〉，訴說抗癌心路歷程。（翻攝X@RoyalFamily、X@KensingtonRoyal）

英國凱特王妃（Kate Middleton）9日迎來44歲生日，她在官方社群網站發布一段影片，分享在抗癌2年期間，如何從大自然中獲得撫慰與力量，讓她滿懷感恩：「重新理解什麼叫做活著」。

在最寒冷的季節裡 凱特反而能找到平靜？

這段影片是凱特一年來分享「Mother Nature」（大自然之母）影片系列的最終篇〈冬〉，由英國影像創作者威爾沃爾（Will Warr）製作，拍攝於清晨的伯克郡鄉間，靠近凱特位於溫莎的住所，片中穿插多幕自然景觀，凱特也入鏡。

凱特親自念旁白，回顧自己近兩年的心路歷程，提到恐懼、眼淚與修復的過程。她說：「即使在最寒冷、最黑暗的季節，冬天仍有辦法帶來靜止、耐心與安靜的省思。」她形容，當溪流放慢腳步，人們就能看見自己的倒影，「去發現內心最深處的自己」，也在萬物的脈動低語中，重新與生命同頻。

凱特身著綠色外套，站在鄉間石牆上凝望四周。（翻攝X@KensingtonRoyal）

凱特在影片中念旁白，回顧抗癌兩年來的親身經歷。（翻攝X@KensingtonRoyal）

她接著說：「我發現自己不斷反思，我是多麼感到感恩。因為我們體內的河流重新順暢流動，恐懼被沖刷、被潔淨，學會與眼淚和解，並重新發現什麼叫做活著。」她也形容，大自然是安靜的老師、溫柔的聲音，在記憶中引導人們走向療癒。

走過恐懼與眼淚後 她如何重新理解「活著」？

影片同步搭配她寫的說明文字，寫道：「『大自然之母』系列是一段極為私人的創作反思，記錄大自然如何幫助我療癒。但這同時也是一個關於自然與創作，如何在集體療癒過程中發揮力量的故事。」她也強調，從大自然身上學習，讓我們知道該往哪個方向努力，去打造一個更快樂、更健康的世界。

這支影片充滿凱特的個人意象。（翻攝X@KensingtonRoyal）

凱特認為，大自然是幫助她康復的重要關鍵。（翻攝X@KensingtonRoyal）

肯辛頓宮表示，整個「大自然之母」系列影片以四季為主軸，每季發布一支影片，象徵時間的推移，呈現人生歷程中的美好與艱辛，也展現大自然如何陪伴人們成長。首支〈春〉篇章，就是在去年心理健康宣導週期間推出。

凱特於2024年1月接受重大腹部手術，隨後被診斷出癌症，並接受預防性化療。同年3月她透過影片，公開說明病情。9月宣布完成治療，但也提醒外界，回歸王室公務將是緩慢的過程。去年1月，她證實病情已進入緩解期，同時請求公眾持續給予理解與空間。

